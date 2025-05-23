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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş karar! Yıldız isim satış listesine konuldu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş karar! Yıldız isim satış listesine konuldu

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen yönetim, takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Sarı kırmızılı kurmaylar, kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcuyu satma kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 09:34
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş karar! Yıldız isim satış listesine konuldu

Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş karar! Yıldız isim satış listesine konuldu

Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen yönetim kiralık olarak gönderilen yıldız futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş karar! Yıldız isim satış listesine konuldu

ZANIOLO İÇİN KARAR VERİLDİ

Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo, G.Saray'a geri dönecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş karar! Yıldız isim satış listesine konuldu

İtalyan basınına göre Fiorentina satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Zaniolo'yu kiralık sözleşmesi sona erince bırakacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş karar! Yıldız isim satış listesine konuldu

Türkiye'ye dönecek olan Zaniolo kendisine yeni bir takım arayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş karar! Yıldız isim satış listesine konuldu

Yönetim bu kez Zaniolo'yu bonservisi ile göndermek istiyor.

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