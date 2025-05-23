TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş karar! Yıldız isim satış listesine konuldu
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen yönetim, takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Sarı kırmızılı kurmaylar, kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcuyu satma kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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İtalyan basınına göre Fiorentina satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Zaniolo'yu kiralık sözleşmesi sona erince bırakacak.
Türkiye'ye dönecek olan Zaniolo kendisine yeni bir takım arayacak.
Yönetim bu kez Zaniolo'yu bonservisi ile göndermek istiyor.
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