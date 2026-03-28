Xabi Alonso'nun ilk hedefi Arda Güler! Liverpool'un başına geçmesi durumunda...

Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler'in ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle transfer iddialarında anılmaya devam ediyor. Son olarak İspanyol basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Real Madrid'e bu sezon başında imza atan ancak ocak ayında İspanyol ekibinden ayrılan Xabi Alonso'nun Liverpool'un başına geçmesi ihtimalinde eski öğrencisi Arda Güler'i de kadroda görmek istediği iddia edildi. El Nacional'de yer alan habere göre, Liverpool'un Arda Güler'i ikna etmek için çok yüksek bir maaş ve katiyen ilk 11 sözü vereceği belirtildi.

Transfermarkt verilerine göre 90 milyon euro piyasa değeri olan Arda Güler'in, Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Güler, bu sezon Real Madrid formasını 45 maçta giyerken takımına 4 gol 13 asistlik katkı sağladı.

