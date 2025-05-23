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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! İşte sözleşme detayları

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim bir dünya yıldızına daha kancayı taktı. Osimhen, Icardi gibi önemli yıldızları Türkiye'ye getiren Cimbom, Bernardo Silva transferi için gün sayıyor. Portekizli oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi. İşte sözleşme detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 10:58
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! İşte sözleşme detayları

Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu elde eden Galatasaray 5. yıldızı takarak büyük mutluluk yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! İşte sözleşme detayları

Şampiyonluk kutlamalarını Yenikapı'da yapacak olan sarı kırmızılılara transfer müjdeleri peş peşe verilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! İşte sözleşme detayları

Victor Osimhen'i ikna etmek için yoğun mesai harcayan yönetim diğer yandan dünya yıldızlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! İşte sözleşme detayları

Dries Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte 10 numara arayışlarına başlayan Galatasaray'da Bernardo Silva heyecanı yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! İşte sözleşme detayları

G.SARAY'IN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

G.Saray'ın, on numara adayları arasında yer alan Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! İşte sözleşme detayları

İngiliz kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanan 30 yaşındaki Portekizli futbolcunun, Cimbom'un 3+1 yıllık teklifine sıcak bakmaya başladığı belirtildi.

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