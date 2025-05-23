TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! İşte sözleşme detayları
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim bir dünya yıldızına daha kancayı taktı. Osimhen, Icardi gibi önemli yıldızları Türkiye'ye getiren Cimbom, Bernardo Silva transferi için gün sayıyor. Portekizli oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi. İşte sözleşme detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
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Dries Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte 10 numara arayışlarına başlayan Galatasaray'da Bernardo Silva heyecanı yaşanıyor.
G.SARAY'IN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR
G.Saray'ın, on numara adayları arasında yer alan Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
İngiliz kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanan 30 yaşındaki Portekizli futbolcunun, Cimbom'un 3+1 yıllık teklifine sıcak bakmaya başladığı belirtildi.
48 MAÇTA GÖREV ALDI
Bu sezon 48 maçta görev alan Portekizli yıldız 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.
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