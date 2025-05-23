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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Xhaka hamlesi! Transferi için jest yapıldı

Galatasaray'dan flaş Xhaka hamlesi! Transferi için jest yapıldı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Bayer Leverkusen'in orta saha yıldızı Granit Xhaka gündeme gelmişti. Sarı kırmızılı yönetimin İsviçreli yıldızı ikna etmek için jest yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 12:40 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 12:41
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Galatasaray'dan flaş Xhaka hamlesi! Transferi için jest yapıldı

Galatasaray, Granit Xhaka ile iletişimi bir an olsun kesmiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin, Bayer Leverkusen'in 32 yaşındaki orta sahası Granit Xhaka'ya şampiyonluk kutlamalarını izlettiği öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş Xhaka hamlesi! Transferi için jest yapıldı

Rams Park'ta oynanan Kayserispor maçı sonrası stattaki atmosferi ve taraftarların coşkusunu yıldız oyuncuya izlettirerek büyük bir jest yapan yönetimin bu transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan flaş Xhaka hamlesi! Transferi için jest yapıldı

Takvim'de yer alan habere göre; Cimbom'un kadrosuna katmak istediği İsviçreli yıldız oyuncunun bu jestten çok etkilendiği belirtildi.

Galatasaray'dan flaş Xhaka hamlesi! Transferi için jest yapıldı

Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Xhaka'nın sezon sonunda Leverkusen'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'dan flaş Xhaka hamlesi! Transferi için jest yapıldı

Piyasa değeri 17 milyon Euro olan Granit Xhaka, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan flaş Xhaka hamlesi! Transferi için jest yapıldı

Bu sezon 49 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 2 kez fileleri havalandırırken 7 asist yaptı. 135 kez İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Xhaka'nın 14 golü bulunuyor.

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