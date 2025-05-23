Galatasaray'dan flaş Xhaka hamlesi! Transferi için jest yapıldı
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Bayer Leverkusen'in orta saha yıldızı Granit Xhaka gündeme gelmişti. Sarı kırmızılı yönetimin İsviçreli yıldızı ikna etmek için jest yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 12:40 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 12:41
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Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Xhaka'nın sezon sonunda Leverkusen'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Piyasa değeri 17 milyon Euro olan Granit Xhaka, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Bu sezon 49 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 2 kez fileleri havalandırırken 7 asist yaptı. 135 kez İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Xhaka'nın 14 golü bulunuyor.
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