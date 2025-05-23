Galatasaray'dan flaş Xhaka hamlesi! Transferi için jest yapıldı

Galatasaray, Granit Xhaka ile iletişimi bir an olsun kesmiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin, Bayer Leverkusen'in 32 yaşındaki orta sahası Granit Xhaka'ya şampiyonluk kutlamalarını izlettiği öğrenildi.

Rams Park'ta oynanan Kayserispor maçı sonrası stattaki atmosferi ve taraftarların coşkusunu yıldız oyuncuya izlettirerek büyük bir jest yapan yönetimin bu transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği gelen haberler arasında.