Avrupa'nın da kralı

Galatasaray'ın 25. sampiyonluguna attıgı goller, ortaya koydugu mücadele ve hırslı yapısıyla damga vuran Victor Osimhen sadece Süper Lig'de degil, Avrupa'da da birçok yıldızı geçmeyi basardı. Nijeryalı yıldız, Italya Serie A hariç zirve yarısının belli oldugu Avrupa'nın 5 büyük liginde sampiyon olan golcülerle aynı seviyeyi yakaladı. Galatasaray'da 25 gole imza atan ve ligde daha iki maçı olan Osimhen Ingiltere'de Liverpool'la sampiyon olan ve 28 gol atan Mohamed Salah'ı izliyor.

SERIE A YILDIZLARINA FARK

Ayrıca sezonun bittigi Almanya'da Bayern Münih'le zirveye çıkan Harry Kane, 26 kez rakip fileleri sarstı. Yine sezonun tamamladıgı Fransa'da sampiyon olan PSG'de 21 gol atan Ousmane Dembele, Ispanya La Liga'da zirveyi alan Barcelona'da 25 gol kaydeden Robert Lewandowski ön plana çıkıyor. Italya Serie A'da ise son hafta öncesi zirvede kıyasıya bir yarıs veren Napoli'de Romelu Lukaku ligde 13 golle oynarken, Inter'de de Marcus Thuram'ın 14 ve Lautaro Martinez'in ise toplam 12 golü bulunuyor.

25 GOLLE ILK SIRADA

Victor Osimhen, Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 25 golle krallık yarısında bir numarada geliyor. Osimhen en yakın takipçisi Basaksehir'den 21 gollü Piatek'in 4 gol önünde bulunuyor. Nijeryalı forvet; ligde kalan Göztepe ve Basaksehir maçlarında gol sayısını artırmaya çalısacak.

GYÖKERES FARK ATTI

Avrupa'nın 5 büyük ligi dısında Portekiz'de şampiyon olan Sporting'de Viktor Gyökeres fırtınası esti. Isveçli forvet, Portekiz'de ligde çıktıgı 33 maçta toplamda 39 kez agları havalandırarak bu alanda Avrupa'nın en iyisi oldu.