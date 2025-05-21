Süper geri dönüş

Süper Kupa'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5-0'lık skorla gelen ağır yenilgi adeta şampiyonluğun temellerini attı. Beşiktaş hezimetinden sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys faciası ve yönetimin transferlerinin tartışılması gündemdeydi. Okan Buruk'un sözleşmesine sezon başında Mourinho'ya verilen yıllık ücretle yapılan yüzde 200 üzeri artış öne çıkmıştı. 30 milyon TL alan Buruk'un yıllık maaşı 110 milyon TL'ye çıkarılmıştı. Yine Beşiktaş finalinin devre arasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu sert tepkisiyle kadro dışı kalması gündeme geldi. Kerem'den 2. kaptanlığın alınmasıyla başlayan süreç, Benfica'ya satılması ile son buldu. Zaha'nın da gitmesiyle yeni bir yapılanmaya gidildi, Yunus Akgün'ün önü açıldı. Okan Buruk sürekli Yunus'a çok güvendiğini vurguladı.

TRANSFER

İSYANIYLA İSTİFA

SAĞ bek için Guela Doue, orta saha için ise Wendel ile el sıkışıldığı gündeme düşerken, bu transferlerin gerçekleştirilememesi taraftarı iyice çileden çıkardı. Yönetim istifa sesleri yanında sosyal medyada Erden Timur sesleri yükselmeye başladı ve geri dönmesi için kampanya başlatıldı. G.Saray'da daha önce görev yaptığı dönemlerde yine Dursun Özbek dönemi Feghouli, Belhanda, Mariano, Podolski, Belhanda, Maicon, Podolski, gibi yıldızlaeın transferi döneminde "Sihirbaz" lakabı ile bilinen Cenk Ergün'ün transferde ön planda olması nedeni ve Sportif A.Ş'de futbola bakan isimler arasında gösterilince sosyal medyadaki istifa sesleri ve gerçekleşmeyen transferlerden en başında suçlu ilan edildi ardından yönetimden istifasını istedi ve kabul görünce kriz başlamadan sonlandı.

AVRUPA'DA

ŞAŞIRTAN TABLO

2024'Ü Süper Lig'de zirvede bitiren Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de ilk 8 için iddialı konumdaydı. Ancak 37 yaşındaki Mertens yorulmuş, sol bek Jakobs müzmin sakat olmuş, Nelsson ve Batshuayi gibi az süre alan isimler ayrılmaya niyetlenmişlerdi. Galatasaray, Avrupa'da namağlup yoluna devam etse de öne geçtiği maçları beraberlikle tamamlıyordu. RFS maçında 2-0'dan 2-2, Malmö maçından 2-1'den 2-2, Dinamo Kiev maçında ise 2-0'dan 3-3'e gelen sonuçlar sonrasında Ajax'a yenilen sarı-kırmızılılar, bir puan farkla adını ilk 8'e yazdıramadı. Galatasaray'da yeniden eleştirilerin dozu artmaya başladı Okan Buruk ve yönetime ağır eleştiriler ardı ardına gelmeye başlarken Muslera yuhlandı.

KADIKÖY ZAFERİ

İLAÇ GİBİ GELDİ

OKAN Buruk kötü dönemi çabuk atlattı, Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan G.Saray'da kaptan Muslera bile ıslıklandı, Okan Buruk'un sezonu tamamlayamama ihtimali dahi konuşulmaya başlandı. Hatta son iki sezonun şampiyonu yönetim sosyal medyada istifaya çağrıldı. Sarı-kırmızılılar sıkıntılı süreçten Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferiyle çıktı. Osimhen hamlesiyle tekrar büyük bir hava yakalayan Galatasaray, Süper Lig'de en iyi başlangıcını yaptı. Mourinho yönetimindeki F.Bahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen sarı-kırmızılı takım, psikolojik üstünlüğü ele geçirdi ve zirveden sezon boyunca hiç inmedi. Aynı dönemde gelen seri galibiyetler şampiyonluğun habercisiydi.

KRİZ SON BULDU

BAŞKAN Özbek'in Sportif A.Ş'de transfer için görevlendirdiği isimler içinde sıkıntılar yaşandı. Sportif A.Ş ile Florya'da gruplaşmalar oldu. Bitti denilen Wendel ve Due transferleri gerçekleşmeyince sportif A.Ş

yöneticileri ile Okan Buruk arasında tartışmalar başladı. Bu iki transfer için Maruf Güneş, İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün gibi isimler yakından ilgileniyordu. Ergün istifa etti, Abdullah Kavukçu tam yeki aldı ve daha sonra yapılan transferlerde Okan Buruk'un eli ayağı oldu, krizler son buldu

Ağustos kabus gibi geçti

Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Zaniolo ve Tete gibi birçok yıldız ismin takımdan ayrılmasına rağmen takıma yeterli sayıda transfer yapılamaması taraftarı isyan ettirdi. Birçok bölge alternatifsiz kalırken, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys karşısında ve Süper Kupa'da da Beşiktaş önünde yaşanan hezimetler taraftarın kazan kaldırmasına sebebiyet verdi