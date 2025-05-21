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Aslan'a Osimhen piyangosu
Tüm dünyanın konuştuğu Victor Osimhen transferi Aslan adına adeta sezonun piyangosu oldu. Okan Buruk’un da dünyaca ünlü yıldızla kurduğu sıcak bağ bu transferin önünü açtı Osimhen’in Galatasaray’a gelmesinde hiç kuşkusuz Mauro İcardi’nin sağlam referansı da etkili oldu. Arjantinli yıldız haberi ilk duyduğunda, ‘Hemen alın’ mesajıyla güvenini gösterdi
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