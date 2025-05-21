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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan'a Osimhen piyangosu

Aslan'a Osimhen piyangosu

Tüm dünyanın konuştuğu Victor Osimhen transferi Aslan adına adeta sezonun piyangosu oldu. Okan Buruk’un da dünyaca ünlü yıldızla kurduğu sıcak bağ bu transferin önünü açtı Osimhen’in Galatasaray’a gelmesinde hiç kuşkusuz Mauro İcardi’nin sağlam referansı da etkili oldu. Arjantinli yıldız haberi ilk duyduğunda, ‘Hemen alın’ mesajıyla güvenini gösterdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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Aslan'a Osimhen piyangosu
ÖNETIM ve Okan Buruk tartışılmaya başlandığı sırada Aslan'a Victor Osimhen piyangosu vurdu! Menajer George Gardi'nin aracılık ettiği transfer için İcardi'nin görüşü alındı. Arjantinli yıldızın ''Hemen alın'' sözlerini duyan Okan Buruk, ''Seni İcardi ile birlikte oynatacağım, sezon sonu şampiyon takım oyuncusu olacaksın" diyerek Osimhen'i ikna etti. Oğuz Aydın'ı yaz transfer döneminde bir ay bekleten ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Zaha ve Ziyech'ten çabuk kurtulamadı. ''Ne zaman geleceğim?'' diye sürekli mesaj atan Oğuz'u devreye giren Fenerbahçe kaptı. Oğuz'un transferini ''Kadromuzda o bölgede Yunus var'' diye yorumlayan ve tepki çeken Okan Buruk'u zaman haklı çıkardı ve Yunus attığı goller yaptığı asistlerle çifte kupalı şampiyonluğun kahramanlarından oldu. İcardi-Osimhen ikilisiyle Beşiktaş'ı geçen Galatasaray Avrupa Ligi'nde de Tottenham'ı üstün bir oyunla yeniyordu ki İcardi'nin sakatlığı şok etkisi yarattı. Çapraz bağları kopan İcardi sezonu kapattı, lüks görülen Osimhen transferi sezonun kaderini çizecekti... Osimhen'in performansı, golleri, aidiyeti sezonu kapatan Mauro İcardi'yi adeta unutturdu.
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