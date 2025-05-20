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Haberler Galatasaray Galatasaray-Anadolu Efes maçı izle | Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Anadolu Efes maçı izle | Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Galatasaray ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Play-off mücadelesinde kritik bir viraja giren sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında kazanmanın yollarını arayacak. Yakup Sekizkök yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, Fenerbahçe Beko karşısında alınan mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak istiyor. Luca Banchi ile sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Anadolu Efes ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 12:01
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Galatasaray-Anadolu Efes maçı izle | Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Galatasaray ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Kritik maçı kazanarak play-off mücadelesinde yerini almak isteyen sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Son olarak Fenerbahçe derbisini kaybeden Galatasaray, bu sezon oynadığı 29 maçta 14 galibiyet aldı. Yakup Sekizkök yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Luca Banchi yönetiminde son 6 maçının 5'ini kazanan Anadolu Efes ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmek istiyor. İki takım da heyecan dolu karşılaşmada galibiyeti alan taraf olmak isterken, basketbolseverler Galatasaray-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki, Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta ertelemesinde oynanacak Galatasaray-Anadolu Efes maçı 20 Mayıs Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray-Anadolu Efes maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-ANADOLU EFES MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Play-off yolunda kritik maça çıkacak Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 14 maçın 9'unu kazanmasını bildi. Anadolu Efes ise 28 maçta 21 galibiyet alarak ligde 3. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılarda James Palmer 16.17 sayı ortalamasıyla en skorer oyuncu olurken, onu 12.65 sayı ortalamasıyla Will Cummings takip ediyor. Anadolu Efes'te ise Jordan Nwora 15.83 sayı ortalamasıyla takımının skor yükünü çeken isim olarak öne çıkıyor.

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