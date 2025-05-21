Milenyumun takımı

Galatasaray, 12 şampiyonlukla Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 2. sırada. Aslan; 1999-00, 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2011- 12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018- 19, 2022-23, 2023-24 ve 2024-25'te zirveye çıktı. İlk sırada 19 şampiyonlukla Almanya'dan Bayern bulunuyor.

36'SI DURAN TOPTAN

Şampiyon Galatasaray, sezonda başarılı duran top organizasyonlarıyla fark yarattı. Süper Lig'de bu sezon toplam 34 maça çıkan "Cimbom", 87 kez rakip fileleri havalandırırken bu gollerin 36'sı duran toplardan geldi. 36 golün 12'si kornerlerin ardından, 11'i penaltıdan, 10'u serbest vuruştan, 3'ü ise taçların devamında atıldı.

48 SAAT: 155 MİLYON

Galatasaray Mağazacılık AŞ, pazar günü öğlen saatlerinden dün öğlen saatlerine kadar geçen 48 saatte büyük bir gelir elde etti. 7 farklı tişörtün yanı sıra 5 yıldızlı forma, bayrak, şapka, atkı bardak ve anahtarlıkları raflara çıkaran Galatasaray, 250 binden fazla ürün satarak 3.5 milyon euro'luk (yaklaşık 155 milyon lira) ciro yaptı.