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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Zirvenin tek sahibi

Zirvenin tek sahibi

Üst üste 3 şampiyonluk kazanan G.Saray, zirvenin tek sahibi oldu. Cimbom; özellikle bu sezon ligi domine ederken, 38 haftanın 35’ini lider tamamlamayı başardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Zirvenin tek sahibi

Şampiyon Galatasaray, bu sezon sadece 2 hafta liderlik koltuğunda yer almadı. Ligin 3. haftasında liderliğe yükselen sarı-kırmızılılar daha sonra zirveden inmedi. Sezonun ilk iki haftasında Beşiktaş ile zirveyi paylaşan Aslan, bu haftaları averajla iki ve üçüncü sıralarda geçirdi. Cimbom, daha sonra buradan başlayıp, üst üste galibiyetler ve yenilmezlik serileriyle şampiyonluk ipini göğüsledi. Son 3 sezonun şampiyonu sarıkırmızılılar 2022-23 sezonunda 15. haftada zirveye yerleşti, 38 haftanın 24'ünde ilk sıradaydı. 2023-24 sezonunda ise ilk olarak 11. hafta liderliğe yükselen Aslan, bir sonraki hafta kaptırdığı zirveye daha sonra 25. haftada çıktı ve ilk sırayı bırakmadı. Okan Buruk'un ekibi bu sezonda da 38 haftanın 35'ini lider olarak bitirdi.

GOMEZ: SEZON ÇOK IYI GEÇTI

Cimbom'da yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu. Gomez, "Süper Kupa'daki yenilgi ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizle iyi bir başlangıç yapamadık ama sezon çok iyi geçti. Üst üste 3. kez ligi ve 2019'dan beri ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Tartışmaları en iyi şekilde yönetmeye ve futbola odaklanmaya çalıştık" dedi.

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