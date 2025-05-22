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Haberler Galatasaray 25.05’te Yenikapı’da

25.05’te Yenikapı’da

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şampiyonluk kutlamaları için Yenikapı’ya davet etti, “Özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray için atan herkesi oraya davet ediyorum” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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25.05’te Yenikapı’da

Galatasaray'da Divan Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısı dün gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek, çifte kupa zaferi için "25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı kazanacağımızı söylemiştim. Türkiye Kupası'nı da kazandık. Okan Hocamız başta olmak üzere futbolcularımız ve katkısı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye vurguladı.

ŞİMDİ DAHA BÜYÜK HEDEFLER

Taraftarları Yenikapı'ya davet eden Başkan Özbek, "Şimdi daha büyük hedefler için birlikte ilerlemenin zamanı. Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek için Yenikapı'yı belirledik. Tarih olarak özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray için atan herkesi oraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

KEMERBURGAZ BEĞENILDI

Başkan Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından Kemerburgaz'da üyelerle buluştuklarını anımsatarak, "Yeni tesisimizi üyelerimizin ziyaretine açtık. Futbolumuzun yeni yerleşkesi olan Kemerburgaz'ı görmelerine fırsat verdik. Beğenilerini ilettiler. Hep beraber orada bir arada olmanın keyfini yaşadık" bilgisini paylaştı.

GURUR DUYDUK

Amatör branşlarda gelen başarılara vurgu yapan Başkan Dursun Özbek, "Engelsiz aslanlarımızla gurur duyduk. Voleybolda başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Divan Başkanımız da aldığımız başarıları tek tek burada sıraladı. Önümüzdeki dönemde daha fazla başarı kazanacağımıza kalpten inanıyorum" yorumunu yaptı.

8.9 MILYAR GELIR

Galatasaray'da dünkü divan kurulu toplantısında gelir açıklandı. Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu yaptığı sunumda, 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki 9 aylık dönemde toplam gelirinin 8.9 milyar TL olduğunu bildirdi. Önceki döneme göre yüzde 7'lik gelir artışı olduğu kaydedildi.

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