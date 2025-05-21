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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! İşte o paylaşım

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! İşte o paylaşım

25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, kutlamaların Yenikapı'da olacağını duyurmuştu. Şampiyonluk kutlamaları için gün sayan sarı kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ezeli rakibine, 25-05-25 yazısıyla 'tik-tak' göndermesinde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 13:04
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! İşte o paylaşım

25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler şampiyonluk kutmalarına çevrildi. Yenikapı'daki kutlamalar için gün sayan sarı kırmızılılar ezeli rakibine göndermede bulundu.

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 25-05-25 yazısıyla tik-tak mesajını paylaştı.

İŞTE G.SARAY'IN PAYLAŞIMI

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maçta Mert Müldür attığı golden sonra kolunda saat varmış gibi bir hareket yapmış ve Okan Buruk'a gönderme yaptığı konuşulmuştu. Müldür'ün bu hareketini Fenerbahçe sosyal medyadan tik-tak diyerek paylaşmıştı.

YENİKAPI MİTİNG ALANI'NDA ŞAMPİYONLUK KUPASI

Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kavuşacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya gidecek.

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