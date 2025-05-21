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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sürpriz Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi hamlesi!

Galatasaray'dan sürpriz Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi hamlesi!

Süper Lig'de 25 şampiyonluğuna ulaşarak 5. yıldızı takan Galatasaray'da gözler kutlamalara çevrildi. Göztepe maçının ardından Yenikapı'da şampiyonluğu taraftarıyla kutlayacak sarı kırmızılılar sürpriz bir karar aldı. Yönetim, şampiyonlukta payı olan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de kutlamalara çağırma kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:10
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Galatasaray'dan sürpriz Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi hamlesi!

Aslan, kutlamalara Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de çağırma kararı aldı.

Galatasaray'dan sürpriz Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi hamlesi!

Sezonun ilk yarısında 7 gole imzasını koyan Batshuayi, devre arasında Frankfurt'un yolunu tutmuştu.

Galatasaray'dan sürpriz Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi hamlesi!

2 gol-3 asistle sezona başlayan Kerem ise transferin son günü Benfica'ya satılmıştı.

Galatasaray'dan sürpriz Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi hamlesi!

İki oyuncu da Yenikapı'daki kutlamalara davet edildi.

Galatasaray'dan sürpriz Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi hamlesi!

ŞAMPİYONLUK KUPASI YENİKAPI MİTİNG ALANI'NDA VERİLECEK

Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kavuşacak. Futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya hareket edecek.

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