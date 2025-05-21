Galatasaray'dan sürpriz Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi hamlesi!
Süper Lig'de 25 şampiyonluğuna ulaşarak 5. yıldızı takan Galatasaray'da gözler kutlamalara çevrildi. Göztepe maçının ardından Yenikapı'da şampiyonluğu taraftarıyla kutlayacak sarı kırmızılılar sürpriz bir karar aldı. Yönetim, şampiyonlukta payı olan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de kutlamalara çağırma kararı aldı. İşte detaylar...
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İki oyuncu da Yenikapı'daki kutlamalara davet edildi.
ŞAMPİYONLUK KUPASI YENİKAPI MİTİNG ALANI'NDA VERİLECEK
Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kavuşacak. Futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya hareket edecek.
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