Yer sarı gök kırmızı

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları Kayseri maçının bitiş düdüğüyle başladı ve sabaha kadar tüm Türkiye ve Avrupa'da devam etti. Üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar Türkiye'de yine bir ilk başararak 5 yıldızı formasına takan ilk takım olmayı başardı. Kayseri galibiyetinin ardından tüm Türkiye sokaklara dökülürken uzun süre RAMS Park'ta coşku yaşandı. Yönetimin hazırladığı görsel şölen, ışık şovu ve dev yıldız büyük beğeni toplarken oyuncular tribünlerle bütünleşti.

YURT DIŞINDA DA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Stattaki coşkunun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında G.Saray'a gönül veren taraftarlar kendilerini dışarıya atarak kutlama gerçekleştirdi. Tüm Türkiye, Kayseri maçının ardından adeta sarı ve kırmızı renge boyanırken davul, korna ve tezahürat sesleri gecede yankılandı. Ayrıca Avrupa'da yaşayan sarı-kırmızılı takıma gönül veren insanlar da kutlama gerçekleştirdi. Özellikle Almanya'da çok sayıda insanın yer aldığı kutlamalarda polis ile zaman zaman tartışma yaşandı ve ufak yaralanmalar meydana geldi.

OYUNCULAR SABAHLADI

Şampiyonlukta aslan payına sahip olan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları da sabaha kadar eğlendi. RAMS Park'taki kutlamaların ardından bir mekana geçen sarı-kırmızılılar burada sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Oyuncular aileleri ve yakınlarıyla birlikte eğlenceye katılırken, zorlu bir sezonun coşkusu yaşandı.

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Şampiyonluğun ardından GS Store mağazalarına taraftarlar adeta akın ettiler. 5 yıldızlı çıkan yeni ürünlere hücum eden taraftarlar bütün mağazalarda uzun kuyruklar oluşturdu. 5 yıldızlı ürünlere inanılmaz bir ilgi gösterilirken Osimhen maskeleri de kısa süre içerisinde tükendi. Yönetim mağazalardan bu sezon rekor bir gelir bekliyor.

MUSLERA İMZA DAĞITTI

Sarı kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, dün taraftarlarla bir araya geldi. İstinye Park'ta düzenlenen imza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Fernando Muslera'nın gelmesiyle Uruguaylı kaleciye destek tezahüratları yaptı. Nando da burada kendisine ilgi gösteren taraftarlara imza dağıttı.

JAKOBS: KALIYORUM

Sezon başında Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan İsmail Jakobs, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk olarak şampiyonluk kutlamalarına değinen Jakobs, "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Gerçekten inanılmaz. Kesinlikle burada kalacağım" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK TARİH YAZIYOR

Tarihinin en parıltılı dönemlerinden birisini yaşayan G.Saray'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'a da ayrı bir yer açmak gerekiyor. Her sezon büyük bir konsantrasyon ile hareket eden Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki dördüncü şampiyonluk kupasını kaldırdı. İki kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Buruk hocalık kariyerinde 6 kez mutlu sona ulaştı. 52 yaşındaki çalıştırıcı futbolculuk döneminde ise 15 kupa kazandı ve toplamdaki sayısını 22'ye çıkarmayı başardı.

PAZARTESİ MOTİVASYONU

Sarı kırmızılı takımın şampiyonluğu dünyada da geniş yankı uyandırdı. G.Saray'ın 5. yıldızı alması her yerde haber olurken, UEFA'nın resmi hesabından da bir Osimhen paylaşımı yapıldı. Nijeryalı yıldızın Berkan'a büyük bir sevinçle sarıldığı fotoğrafı paylaşan UEFA, "Pazartesi motivasyonu" ifadelerini kullandı.

ELMALI: GURURLUYUM

Ara transfer döneminde G.Saray'a dahil olan ve yıllardır parçalı formayı giyiyormuş gibi bir performansa imzasını atan Eren Elmalı, camianın bir parçası olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Eren ayrıca şampiyonluktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.