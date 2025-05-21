GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'da kazanılan başarıların mimarlarından olan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı süper yıldızın aldığı dev teklifi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı süper yıldızın transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milliyet'e konuşan Özbek, Victor Osimhen'in transferi konusunda adım atabilmek için futbolcunun kararını beklediklerini söyledi.
"3 SENELİK 120 MİLYON EURO'LUK TEKLİF ALMIŞ"
Dursun Özbek, Nijeryalı golcünün aldığı çılgın teklifi de açıklayarak, "Suudi Arabistan'dan 3 senelik 120 milyon Euro'luk teklif almış. Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve bu sevgiyi başka yerde bulamayacağını biliyor. Osimhen'in vereceği karara göre biz de stratejimizi netleştireceğiz" diye konuştu.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta 36 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.
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