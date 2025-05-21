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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'da kazanılan başarıların mimarlarından olan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı süper yıldızın aldığı dev teklifi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:41
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif

2024/25 sezonunda çifte kupa sevinci yaşayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif

Yönetim ilk olarak sezon başında Napoli'den kiraladığı ve gösterdiği performansla göz dolduran Victor Osimhen'in bonservisini almak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı süper yıldızın transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif

Milliyet'e konuşan Özbek, Victor Osimhen'in transferi konusunda adım atabilmek için futbolcunun kararını beklediklerini söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif

"3 SENELİK 120 MİLYON EURO'LUK TEKLİF ALMIŞ"

Dursun Özbek, Nijeryalı golcünün aldığı çılgın teklifi de açıklayarak, "Suudi Arabistan'dan 3 senelik 120 milyon Euro'luk teklif almış. Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve bu sevgiyi başka yerde bulamayacağını biliyor. Osimhen'in vereceği karara göre biz de stratejimizi netleştireceğiz" diye konuştu.

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