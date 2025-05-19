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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Victor Osimhen kalıyor mu?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Victor Osimhen kalıyor mu?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in takımdaki geleceği ile ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 17:46 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 18:00
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Victor Osimhen kalıyor mu?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında kendisine yöneltilen Victor Osimhen sorusunu cevapladı. Sarı kırmızılı kulübün başkanı, Nijeryalı golcünün takımdaki geleceğine ilişkin, "En önemlisi Osimhen'in vereceği karar. Önümüzdeki günlerde konuşacağız." dedi.

"ONUN KARARINA GÖRE..."

"Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. O da çok iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Herkes böyle bir ismin Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar çünkü genç bir oyuncu. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız. Onun kararına göre biz de değerlendirmemizi yapacağız. Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla görmeyi herkes istiyor.

"MUSLERA'YA KAL DEDİK AMA..."

Başkan Özbek ayrıca Galatasaray'a vedası konuşulan Muslera ile ilgili, "Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.

BAŞARI KAZANMAK ZORUNDAYDIK"

"Çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorlukla kazandığımız bir şampiyonluk. Kazandığımız en önemli şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Bir çok cephede uğraşmak, başarı kazanmak zorundaydık. Sadece yeşil sahalarda değil ama onun dışında da baya uğraşımız oldu. Zor işlerin keyfi de büyük oluyor."

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