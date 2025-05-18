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Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bir puan yetecek ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bir puan yetecek ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 18:43
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bir puan yetecek ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte şampiyonluğun ilan edilmesi beklenen maç ile ilgili çarpıcı ifadeler...

"BİR PUAN YETECEK AMA..."

"Bayram havası, heyecanlıyız, kendi sahamızdayız. 1 puan yetecek ama Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Bunu kupa maçında gösterdik. Bugün yeni bir maç, yeni bir senaryo. Şu anda stadyum dolu. Seyircimizin de kupa açlığını görüyoruz biz de aynı şekilde. Şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum. 3 maç var ama bugün bitirmek istiyoruz. Rakibimizin de bu senenin formda takımlarından birini olduğunu altını çizmek istiyoruz. Kayserispor, Sinan Hoca ile de iyi işler yapıyorlardı ama şu anda onu puan ve sonuca döktüler. Önemseyerek çıkmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Hedefimiz kazanmak ve üst üste 3. şampiyonluk. Bu benim için büyük bir gurur. Burada bu şampiyonlukları görmek benim için çok değerli. Çok büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray taraftarına karşı bir sorumluluğumuz var, bu sene de yerine getirip 3. şampiyonluğu kazanmamız gerekiyor."

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