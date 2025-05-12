TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey harekatı! İşte yapılacak teklif

Alman ekibi Bayern Münih'te istenen etkiyi yaratamayan ve sezon sonunda ayrılması beklenen başarılı futbolcuyla çok sayıda takım ilgileniyor.

Hem ligi hem de takımı bildiği için Galatasaray yönetiminin sağ bekteki 1 numaralı alternatifi haline gelen Boey için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapılacak.