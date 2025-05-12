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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey harekatı! İşte yapılacak teklif

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey harekatı! İşte yapılacak teklif

Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sağ bek bölgesi için harekete geçen sarı kırmızılı yönetim Sacha Boey için Alman devine teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte Cimbom'un Boey hamlesi... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey harekatı! İşte yapılacak teklif

Sezonu iki kupa ile tamamlamak için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer çalışmalarına da hız verilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey harekatı! İşte yapılacak teklif

Gelecek sezon özellikle Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, iki kulvarda da iş yapabilecek oyuncuları bünyesine katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey harekatı! İşte yapılacak teklif

Sağ bekte Sacha Boey'i gönderdikten sonra yerine aldığı isimlerle bu bölgeye merhem olamayan sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızı geri getirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey harekatı! İşte yapılacak teklif

Alman ekibi Bayern Münih'te istenen etkiyi yaratamayan ve sezon sonunda ayrılması beklenen başarılı futbolcuyla çok sayıda takım ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey harekatı! İşte yapılacak teklif

Hem ligi hem de takımı bildiği için Galatasaray yönetiminin sağ bekteki 1 numaralı alternatifi haline gelen Boey için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey harekatı! İşte yapılacak teklif

Bayern Münih oyuncusunu satmak istediği için zorunlu bir opsiyon koyacak olan yönetim, Almanya'ya çıkarma yapacak.

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