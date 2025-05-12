TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey harekatı! İşte yapılacak teklif
Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sağ bek bölgesi için harekete geçen sarı kırmızılı yönetim Sacha Boey için Alman devine teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte Cimbom'un Boey hamlesi... | GALATASARAY HABERLERİ
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Alman ekibi Bayern Münih'te istenen etkiyi yaratamayan ve sezon sonunda ayrılması beklenen başarılı futbolcuyla çok sayıda takım ilgileniyor.
Hem ligi hem de takımı bildiği için Galatasaray yönetiminin sağ bekteki 1 numaralı alternatifi haline gelen Boey için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapılacak.
Bayern Münih oyuncusunu satmak istediği için zorunlu bir opsiyon koyacak olan yönetim, Almanya'ya çıkarma yapacak.
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