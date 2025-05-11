TRANSFER HABERİ | Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu: Victor Osimhen Galatasaray'a veda edecek!

SUUDİ ARABİSTAN DA TAKİPTE Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini toparlamaya çalışsa da İtalyan gazeteciye göre; Osimhen'in, Napoli'den kazandığı yıllık 12 milyon Euro net maaş Premier Lig ekiplerini de zorlayacak durumda.