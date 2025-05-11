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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu: Victor Osimhen Galatasaray'a veda edecek!

TRANSFER HABERİ | Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu: Victor Osimhen Galatasaray'a veda edecek!

Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yolunda en büyük kozlarından biri olan Victor Osimhen'in sezon sonu planı belli oldu. Transfer haberlerindeki doğruluğu ile tanınan ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Nijeryalı yıldızın sarı kırmızılılara veda edeceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu: Victor Osimhen Galatasaray'a veda edecek!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir iddia geldi.

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TRANSFER HABERİ | Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu: Victor Osimhen Galatasaray'a veda edecek!

Transfer haberleriyle büyük üne sahip İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Nijeryalı santrfor için önemli bir bilgi paylaştı.

TRANSFER HABERİ | Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu: Victor Osimhen Galatasaray'a veda edecek!

Romano, yıldız futbolcunun sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye geri döneceğini ancak burada kalmayacağını belirtti.

TRANSFER HABERİ | Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu: Victor Osimhen Galatasaray'a veda edecek!

SUUDİ ARABİSTAN DA TAKİPTE

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini toparlamaya çalışsa da İtalyan gazeteciye göre; Osimhen'in, Napoli'den kazandığı yıllık 12 milyon Euro net maaş Premier Lig ekiplerini de zorlayacak durumda.

TRANSFER HABERİ | Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu: Victor Osimhen Galatasaray'a veda edecek!

Sabah'ta yer alan habere göre bu rakamda indirim yapması halinde İngiltere'de bir kulübe gidebilecek Osimhen'i, Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Bir diğer taliplisi ise İtalyan devi Juventus.

TRANSFER HABERİ | Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu: Victor Osimhen Galatasaray'a veda edecek!

REKORU ERTELEDİ

24 golle krallık yarışında zirvede yer alan Osimhen, Trabzon'da sessiz kaldı. Tüm kulvarlarda gol sayısı 33 olan Nijeryalı, 1 kez daha ağları sarsarsa G.Saray tarihinin en çok gol atan yabancısı Mario Jardel'i yakalayacak.

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