TRANSFER HABERİ | Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu: Victor Osimhen Galatasaray'a veda edecek!
Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yolunda en büyük kozlarından biri olan Victor Osimhen'in sezon sonu planı belli oldu. Transfer haberlerindeki doğruluğu ile tanınan ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Nijeryalı yıldızın sarı kırmızılılara veda edeceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
SUUDİ ARABİSTAN DA TAKİPTE
Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini toparlamaya çalışsa da İtalyan gazeteciye göre; Osimhen'in, Napoli'den kazandığı yıllık 12 milyon Euro net maaş Premier Lig ekiplerini de zorlayacak durumda.
Sabah'ta yer alan habere göre bu rakamda indirim yapması halinde İngiltere'de bir kulübe gidebilecek Osimhen'i, Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Bir diğer taliplisi ise İtalyan devi Juventus.
REKORU ERTELEDİ
24 golle krallık yarışında zirvede yer alan Osimhen, Trabzon'da sessiz kaldı. Tüm kulvarlarda gol sayısı 33 olan Nijeryalı, 1 kez daha ağları sarsarsa G.Saray tarihinin en çok gol atan yabancısı Mario Jardel'i yakalayacak.
DİĞER