Şampiyonluk RAMS Park'a

Mayıs aylarının fatihi G.Saray, Trabzonspor deplasmanından da istediğini aldı. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan sarıkırmızılılar, ilk yarıyı 0-0 atlattıktan sonra ikinci yarıda sazı eline aldı. Maçın 66. dakikasında Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim'in kafa vuruşuyla öne geçti. 84'te Yunus'un pasında Morata gelişine vurarak skoru belirleyen isim olurken G.Saray hem 3 puanı hem de şampiyonluğun en önemli parçasını elde etti.

BURUK 3'TE 3 YAPACAK

Süper Lig'de bitime 3 hafta en yakın rakibi F.Bahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korumayı başaran sarı-kırmızılılara kalan sürede sadece 1 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Süper Lig'de bu hafta 50 bin taraftarı önünde Kayserispor'u ağırlayacak olan Cimbom, kaybetmemesi halinde hem 25. Şampiyonluğunu ilan edecek hem de 5. yıldızı formasına takacak. Teknik direktör Okan Buruk da 3. senesinde 3. Şampiyonluğuna sadece 1 adım uzaklıkta.

TARTIŞMALI KARAR

İlk yarının son anlarında yaşanan pozisyon karşılaşma kadar konuşuldu ve öne çıktı. Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda iki farklı karar ve VAR uyumsuzluğu dikkat çekti. Mücadelenin 44. dakikasında Edin Visça, sarı-kırmızılı savunmanın arkasına sızdı. Kalesinden açılan Muslera, Visça'yı düşürdü. Hakem Atilla Karaoğlan serbest vuruş ve sarı kart verdi. Trabzonspor pozisyonda penaltı beklerken hakem, VAR'daki Erwin Blank'ın uyarısıyla ekrana gitti. Ancak burada pozisyonu izleyen Karaoğlan faulü iptal ederek ofsayt verdi. Ofsayt için VAR'a gidilmesi tepki çekerken, Muslera da gördüğü sarı kartla kaldı.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Sezon sonunda futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanan Fernando Muslera, PAPARA Park'ta yaptığı kurtarışlarla büyük beğeni topladı. Karşılaşmayı 5 kurtarış ile tamamlayan Uruguaylı eldiven, özellikle 36. dakikada üst üste Visça ve Mendy'nin şutlarını kurtararak takımını ateşledi. Muslera ligle birlikte 18. Kupasını kaldıracak.

BAŞARININ PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ

Yaptığı kurtarışlarla maçın yıldızları arasına giren Fernando Muslera, çok mutlu olduklarını söyledi. Her zaman sahada yüzde yüzünü verdiğini belirten Nando, "Bütün çalışmamızın karşılığını alıyoruz. İyi anlarım, kötü anlarım olabilir ama ben hep yüzde yüzümü vereceğim diye söz vermiştim. 3 kere üst üste şampiyon olacağız ve bu Türkiye tarihinde çok az başarılmış bir şey. Tarihe yazılmak bu şekilde mutluluk verici. Bunun parçası olmak gururdur. Yüzde yüzümü vermek istiyorum. Başarısız olduğum anlar için özür dilerim" dedi.

MİNGUZZİ UNUTULMADI

G.Saraylılar ısınmaya, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu tişörtle çıktı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Gençlik Ligi'nde 2. olan Trabzonspor U19 takımını tebrik eden bir pankartla sahaya çıktı.

ASLAN'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Sezonun en kritik virajlarından birisine çıkan G.Saray'da geçen haftaki Sivasspor maçına göre kadroda iki değişiklik vardı. Okan Buruk, Morata ve Eren Elmalı'yı kulübeye çekerken Lemina ile Jakobs'u sahaya sürdü.

FIRTINA'DA ROTASYON

Dünkü derbiye Trabzonspor, hafta içindeki kupa finalini düşünerek rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, kupa maçı öncesinde en son Kasımpaşa ile oynadığı lig maçının 11'ine göre 6 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

TORREİRA KORKUTTU

Sarı kırmızılıların orta alandaki dinamosu Torreira, başarılı bir maç çıkarttı. Son anlara kadar baskıyı bırakmayan Uruguaylı, bitiş düdüğü ile birlikte kendisini yere bıraktı ve sağlık heyeti hemen müdahale etti.

DIREĞE TAKILDI!

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, ilk yarıdaki Trabzonspor maçında olduğu gibi dün de fileleri havalandıramadı. İyi bir maç çıkartan Nijeryalı futbolcu, 65. dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselerek kafayı vurdu ama üst direği geçemedi. Osimhen'in, Jardel'e ait 34 gollük rekora ortak olmak için önündeki 4 maçta sadece 1 gol atması yeterli olacak.

ELMALI'YA TEPKİ

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan transfer edilen Eren Elmalı, sakatlığı nedeniyle 2. yarıda oyuna girdi. Sahaya girdikten sonra tribünlerin ıslıklarıyla karşılaşan Eren, Morata'nın golünde ortaya yapan isimdi.