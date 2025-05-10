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Haberler Galatasaray Final Aslanı

Final Aslanı

Tarihinde ilk kez FİBA Şampiyonlar Ligi’nde Final Four’a kalan Galatasaray, Tenerife’yi mağlup ederek finale çıktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Final Aslanı

Galatasaray, FİBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, finalde AEK-Unicaja Malaga maçının kazananı ile karşılaşacak. Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan maçın ilk çeyerğini İspanya ekibi 24-20 önde geçti. İkinci çeyrekte bir ara 15 sayı farkı yiyen G.Saray soyunma odasına arayı kapatarak girdi: 40-43. İkinci yarıya iyi başlayan ve bitime 5 dakika kala 11 sayı farkla öne geçen Cimbom, 64-55 galip girdiği final periyodunda maçı 90-80 kazandı. Final maçı yarın aynı salonda.

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