Final Aslanı

Galatasaray, FİBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, finalde AEK-Unicaja Malaga maçının kazananı ile karşılaşacak. Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan maçın ilk çeyerğini İspanya ekibi 24-20 önde geçti. İkinci çeyrekte bir ara 15 sayı farkı yiyen G.Saray soyunma odasına arayı kapatarak girdi: 40-43. İkinci yarıya iyi başlayan ve bitime 5 dakika kala 11 sayı farkla öne geçen Cimbom, 64-55 galip girdiği final periyodunda maçı 90-80 kazandı. Final maçı yarın aynı salonda.