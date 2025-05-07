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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera yerine 2 dev aday! Alisson ve Ederson...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera yerine 2 dev aday! Alisson ve Ederson...

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Muslera'nın yerine kaleye yapılacak transfer merak ediliyor. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Cimbom'da Alisson ya da Ederson transferinin çok uzak bir ihtimal olmadığı belirtildi.İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera yerine 2 dev aday! Alisson ve Ederson...

Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılma kararı almasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera yerine 2 dev aday! Alisson ve Ederson...

Muslera'yı Galatasaray'a getiren eski yönetici Bülent Tulun, hedefteki iki isim için müjdeli haberi verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera yerine 2 dev aday! Alisson ve Ederson...

"Galatasaray'da, Fernando Muslera sonrası için Alisson (Liverpool) ve Ederson'dan (Manchester City) bir tanesi öncelikli olarak düşünülüyor.

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