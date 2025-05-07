TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera yerine 2 dev aday! Alisson ve Ederson...
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Muslera'nın yerine kaleye yapılacak transfer merak ediliyor. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Cimbom'da Alisson ya da Ederson transferinin çok uzak bir ihtimal olmadığı belirtildi.İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu iki kaleciden bir tanesini transfer edebilir. Bu uzak bir ihtimal değil." dedi.
DİĞER