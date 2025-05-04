Rekor canavarı

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, gollerini atmaya, devam ediyor. 26 yaşındaki süper star, geçen hafta Eyüp maçında attığı golle Napoli dönemindeki en skorer sezonunu egale ederken, Sivas ağlarını 2 kez sarsıp, en golcü sezonuna Galatasaray yazdırdı. Maskeli Kral, ligdeki gol sayısını 24'e çıkarmayı başardı. Bu sezon çıktığı 37 maçta da toplam 33. kez fileleri havalandırdı. Osimhen, aynı zamanda 5'le en fazla asist yaptığı lig sezonunu geçiriyor.

SIRADA JARDEL VAR

Maça hızlı başlayan lider Galatasaray'da Osimhen, 9'da Torreira'nın attığı golde başrolü oynadı. Nijeryalı yıldızın vurduğu şut Ali Şaşal'dan döndü, Torreira da gol perdesini açtı. 15'te bu sefer Osimhen ağları havalandırdı. 31'de de kariyer rekorunu kırdı. 70'te alkışlarla yerini Mertens'e bıraktı. Osimhen, 2 gol daha atarsa sarı-kırmızılılarda oynadığı dönemde bir sezonda 34 gol atan Brezilyalı yıldız Mario Jardel'in de rekorunu geride bırakacak.

DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM

Osimhen, çocukların kendisine olan sevgisi için, "Doğrusu çok güzel bir his. İlham olmak ve o maskeleri için şükrediyorum. Galatasaray'a gelene kadar böyle bir şey görmemiştim. Ben de buna devam edeceğim. Çok mutlu ediyor bu beni" dedi.

ÖNEMLİ OLAN OSİMHEN DEĞİL TAKIM

Galatasaray'da kariyer rekorunu kıran Osimhen, kariyer rekorunu kırdı, takım ruhu vurgusu yaptı: Bence tabii ki ilk sezonda rekor kırmak önemli. Çok büyük bir kulüpte oynu yorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi, Türkiye'nin en büyüğü. Takım arkadaşlarıma, kulüpteki herkese teşek kür etmek istiyorum. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Gol atmak dışında takıma yardım etme yi seviyorum. Fırsatları da gole çevirince mutlu oluyorum. Önemli olan Osimhen değil, takım burada."