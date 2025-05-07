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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! İşte transfer formülü

Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! İşte transfer formülü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey, Alman devinde beklentileri karşılayamadı. Eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak için harekete geçen sarı-kırmızılıların transfer formülü belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 11:07
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Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! İşte transfer formülü

Galatasaray'ın geçen sezon ortasında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman devinde beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! İşte transfer formülü

Şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi biletini kapacak sarı-kırmızılı takım, Boey için Bayern Münih'in vereceği kararı bekliyor.

Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! İşte transfer formülü

Sabah'ın haberine göre, Fransız sağ bekin bir sezonluğuna kiralanması formülü üzerinde duruluyor.

Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! İşte transfer formülü

Sacha Boey'i sattıktan sonra sırasıyla Aurier, Jelert ve Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, sağ bekte istikrarı bir türlü yakalayamadı.

Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! İşte transfer formülü

Okan Buruk da çözümü Sallai ve Kaan Ayhan'ı savunmanın sağına çekmekte buldu.

Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! İşte transfer formülü

Sacha Boey bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 16 maçta 2 asist kaydetti.

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