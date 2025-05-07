Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! İşte transfer formülü
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey, Alman devinde beklentileri karşılayamadı. Eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak için harekete geçen sarı-kırmızılıların transfer formülü belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sacha Boey'i sattıktan sonra sırasıyla Aurier, Jelert ve Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, sağ bekte istikrarı bir türlü yakalayamadı.
Okan Buruk da çözümü Sallai ve Kaan Ayhan'ı savunmanın sağına çekmekte buldu.
Sacha Boey bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 16 maçta 2 asist kaydetti.
Fransız sağ bekin Alman deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediypr.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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