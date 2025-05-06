Şampiyonluk Galatasaray'ın kasasını dolduracak! İşte o dev gelir
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna emin adımlarla giden Galatasaray şampiyon olması halinde Devler Ligi'ne katılım ücreti ve şampiyonluk bonusuyla birlikte kasasını dolduracak. İşte o dev rakam... | GALATASARAY HABERLERİ
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5 YILDIZLI ÜRÜN GELİRİ
İlk olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı için katılım ücreti olan 18.6 milyon euro'yu doğrudan kasasına koyacak olan Cimbom, Lig şampiyonuna verilecek olan 71.1 milyon TL'yi de alacak.
Ligde ayrıca geçmiş şampiyonluklar ve performansa dayalı birçok yan geliri de elde edecek olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde alacağı parayı da misliyle arttırma şansına sahip olacak. Yönetim ayrıca 5 yıldızlı ürün satışından da büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
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