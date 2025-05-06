Şampiyonluk Galatasaray'ın kasasını dolduracak! İşte o dev gelir

5 YILDIZLI ÜRÜN GELİRİ

İlk olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı için katılım ücreti olan 18.6 milyon euro'yu doğrudan kasasına koyacak olan Cimbom, Lig şampiyonuna verilecek olan 71.1 milyon TL'yi de alacak.