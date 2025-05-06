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Haberler Galatasaray Şampiyonluk Galatasaray'ın kasasını dolduracak! İşte o dev gelir

Şampiyonluk Galatasaray'ın kasasını dolduracak! İşte o dev gelir

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna emin adımlarla giden Galatasaray şampiyon olması halinde Devler Ligi'ne katılım ücreti ve şampiyonluk bonusuyla birlikte kasasını dolduracak. İşte o dev rakam... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Şampiyonluk Galatasaray'ın kasasını dolduracak! İşte o dev gelir

Emin adımlarla beşinci yıldıza doğru yürüyen G.Saray, büyük bir ekonomik rahatlığa da kavuşacak.

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Şampiyonluk Galatasaray'ın kasasını dolduracak! İşte o dev gelir

Sarı-kırmızılı ekip, 25. şampiyonluğunu elde ederse gelecek sezon doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Şampiyonluk Galatasaray'ın kasasını dolduracak! İşte o dev gelir

Cimbom, Avrupa'dan ciddi bir parayı kasasına koyacak. Galatasaray, mutlu sona ulaşması halinde formasına 5. yıldızı eklemeye hak kazanan ilk kulüp olacak. Bu durum da G.Saray için büyük ve henüz ön görülemez ölçüde önemli bir gelir olacak.

Şampiyonluk Galatasaray'ın kasasını dolduracak! İşte o dev gelir

5 YILDIZLI ÜRÜN GELİRİ
İlk olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı için katılım ücreti olan 18.6 milyon euro'yu doğrudan kasasına koyacak olan Cimbom, Lig şampiyonuna verilecek olan 71.1 milyon TL'yi de alacak.

Şampiyonluk Galatasaray'ın kasasını dolduracak! İşte o dev gelir

Ligde ayrıca geçmiş şampiyonluklar ve performansa dayalı birçok yan geliri de elde edecek olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde alacağı parayı da misliyle arttırma şansına sahip olacak. Yönetim ayrıca 5 yıldızlı ürün satışından da büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

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