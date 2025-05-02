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Haberler Galatasaray Transferde hayrete düşüren plan! Vlahovic ve Osimhen...

Transferde hayrete düşüren plan! Vlahovic ve Osimhen...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği çok büyük merak konusu haline gelen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından gelen o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 10:50
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Transferde hayrete düşüren plan! Vlahovic ve Osimhen...

Galatasaray bu sezon adeta skor yükünü çeken ismi olan Osimhen farkıyla konuşulmaya devam ediyor.

Transferde hayrete düşüren plan! Vlahovic ve Osimhen...

Sarı kırmızılılarda sergilediği performans sonrası Avrupa'da birçok takımı peşine takan Nijeryalı golcü için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

Transferde hayrete düşüren plan! Vlahovic ve Osimhen...

Yönetim bu noktada bonservise yönelik planlar yapmaya başladı.

Transferde hayrete düşüren plan! Vlahovic ve Osimhen...

Galatasaray'da yönetimin bu planlarının yanı sıra İtalya'dan gündem yaratacak bir iddia geldi.

Transferde hayrete düşüren plan! Vlahovic ve Osimhen...

VLAHOVIC TÜRKİYE'YE OSIMHEN JUVE'YE

İtalya basınında yer alan habere göre Juventus, Vlahovic ile yollarını ayıracak.

Transferde hayrete düşüren plan! Vlahovic ve Osimhen...

Haberde ayrıca Vlahovic'in Türkiye gidebileceği yazıldı.

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