Transferde hayrete düşüren plan! Vlahovic ve Osimhen...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği çok büyük merak konusu haline gelen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından gelen o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray bu sezon adeta skor yükünü çeken ismi olan Osimhen farkıyla konuşulmaya devam ediyor.
Sarı kırmızılılarda sergilediği performans sonrası Avrupa'da birçok takımı peşine takan Nijeryalı golcü için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.
Yönetim bu noktada bonservise yönelik planlar yapmaya başladı.
Galatasaray'da yönetimin bu planlarının yanı sıra İtalya'dan gündem yaratacak bir iddia geldi.
VLAHOVIC TÜRKİYE'YE OSIMHEN JUVE'YE
İtalya basınında yer alan habere göre Juventus, Vlahovic ile yollarını ayıracak.
Haberde ayrıca Vlahovic'in Türkiye gidebileceği yazıldı.
Osimhen için ise Juventus'un devreye gireceği ve sezon sonunda teklif yapacağı öğrenildi.
Osimhen bu sezon 31 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
İŞTE O HABER
DİĞER