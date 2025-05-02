TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...
Sezon başından bu yana Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılan Davinson Sanchez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Galatasaray yönetimi, "El Patron" lakaplı yetenekli stoper ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri
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28 yaşındaki oyuncunun 3.2 milyon Euro olan ücretine cüzi bir zam yapılması ve taraflar arasında 3 yıllık yeni anlaşma imzalanması bekleniyor.
1996 doğumlu olan Kolombiyalı oyuncu, kariyerine ülkesinde CD America'da başladı, ardından da Nacional altyapısına geçti.
Ajax'a 5.5 milyon Euro'ya transfer olan oyuncu, Ağustos 2017'de 42 milyon Euro'ya Tottenham'a giderek sansasyonel bir transfere de imzasını attı.
Kolombiya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen Sanchez, ardından 20 yaşındayken A takıma çıktı ve 69 maçta görev aldı.
Nacional kulübünde Copa Libertadores'i kaldırma mutluluğu yaşayan oyuncu Ajax ve Tottenham'da kupa kazanamazken G.Saray'da şampiyonluk yaşadı.
Transfermarkt'a göre en yüksek piyasa değerine Aralık 2019'da 60 milyon Euro ile Tottenham'da ulaşmıştı.
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