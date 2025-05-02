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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...

Sezon başından bu yana Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılan Davinson Sanchez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Galatasaray yönetimi, "El Patron" lakaplı yetenekli stoper ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...

İç transferde harekete geçen Sarı-kırmızılılar Davinson Sanchez için harekete geçti. 38 maçtaki savunma performansını hücumda 5 gol-2 asistle süsleyen Sanchez'e Everton talip oldu.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...

İngiliz ekibinin teklif yapmaya hazırlandığı Kolombiyalı stoperi Galatasaray satmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...

Sabah'ta yer alan habere göre; 2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Sanchez ile lig biter bitmez masaya oturulacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...

28 yaşındaki oyuncunun 3.2 milyon Euro olan ücretine cüzi bir zam yapılması ve taraflar arasında 3 yıllık yeni anlaşma imzalanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...

1996 doğumlu olan Kolombiyalı oyuncu, kariyerine ülkesinde CD America'da başladı, ardından da Nacional altyapısına geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...

Ajax'a 5.5 milyon Euro'ya transfer olan oyuncu, Ağustos 2017'de 42 milyon Euro'ya Tottenham'a giderek sansasyonel bir transfere de imzasını attı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...

Kolombiya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen Sanchez, ardından 20 yaşındayken A takıma çıktı ve 69 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...

Nacional kulübünde Copa Libertadores'i kaldırma mutluluğu yaşayan oyuncu Ajax ve Tottenham'da kupa kazanamazken G.Saray'da şampiyonluk yaşadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! 3 yıllık sözleşme...

Transfermarkt'a göre en yüksek piyasa değerine Aralık 2019'da 60 milyon Euro ile Tottenham'da ulaşmıştı.

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