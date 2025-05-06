GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor
Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi'nin talipleri artıyor. İtalyan ekiplerinin peşinde olduğu golcü oyuncu için sürpriz bir talip çıktı. Cesc Fabregas'ın Icardi'yi takımında görmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...
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İspanyol genç teknik adamın yönetime Arjantinli golcünün transferini bildirdiği öğrenildi.
Yaşadığı sakatlık sonucu sezonu kapatan Mauro Icardi bu sezon 14 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Icardi'nin Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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