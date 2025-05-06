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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor

Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi'nin talipleri artıyor. İtalyan ekiplerinin peşinde olduğu golcü oyuncu için sürpriz bir talip çıktı. Cesc Fabregas'ın Icardi'yi takımında görmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 18:56
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor

Sakatlığı sebebiyle Galatasaray formasından uzak kalan Mauro Icardi'nin talipleri her geçen gün artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor

Özellikle İtalyan ekiplerinin peşinde olduğu Arjantinli süper yıldıza sürpriz bir talip çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor

Fichajes'te yer alan habere göre; Como'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Cesc Fabregas'ın gelecek sezon Icardi'yi takımında görmek istediği kaydedildi.

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