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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Net Global Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray'ın Net Global Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk edeceği Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 20:29
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Galatasaray'ın Net Global Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmasının ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarınki idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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