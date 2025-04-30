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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Zaniolo kararı!

Galatasaray'dan flaş Zaniolo kararı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Atalanta'ya, ara transfer döneminde ise Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 14:04
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Galatasaray'dan flaş Zaniolo kararı!

Galatasaray'ın 2022-23 sezonunda ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo geri dönüyor.

Galatasaray'dan flaş Zaniolo kararı!

Aston Villa, Atalanta ve son olarak Fiorentina'da kiralık forma giyen Zaniolo'da şarta bağlı satın alma opsiyonunun devreye girme ihtimali kalmadı.

Galatasaray'dan flaş Zaniolo kararı!

Aslan, bu kez 25 yaşındaki oyuncuyu direkt bonservisiyle satmayı planlıyor.

Galatasaray'dan flaş Zaniolo kararı!

Cimbom, 10 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'dan flaş Zaniolo kararı!

Nicolo Zaniolo bu sezon çıktığı 33 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan flaş Zaniolo kararı!

İtalyan yıldızı sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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