Galatasaray'dan flaş Zaniolo kararı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Atalanta'ya, ara transfer döneminde ise Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom, 10 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Nicolo Zaniolo bu sezon çıktığı 33 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
İtalyan yıldızı sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER