TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına başlayan ve kadrosuna çok sayıda yıldız takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Kevin De Bruyne olmuştu. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Belçikalı yıldızın transferine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 15:43 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 15:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak isteyen Galatasaray, Jan Oblak, Andriy Lunin, Granit Xhaka ve Leroy Sane gibi isimleri de listesine ekledi.
Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Kevin De Bruyne olmuştu.
Belçikalı yıldız, geçtiğimiz haftalarda Manchester City'den ayrılacağını açıklamıştı.
Adı MLS ekipleriyle de anılan tecrübeli futbolcunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
DE BRUYNE'DE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında Galatasaray'ın De Bruyne transferinde önemli aşama kaydettiğini söyledi.
Uzundurukan konuyla ilgili "Galatasaray, Kevin De Bruyne transferinde baya bir ilerleme sağladı." yorumunu yaptı.
Kevin De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 35 maçta 5 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 27 milyon Euro.
DİĞER