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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına başlayan ve kadrosuna çok sayıda yıldız takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Kevin De Bruyne olmuştu. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Belçikalı yıldızın transferine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 15:43 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 15:45
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek çifte şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala arayışlarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı

Gelecek sezon Avrupa'da başarı elde edecek Cimbom'un listesinde birçok yıldız bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak isteyen Galatasaray, Jan Oblak, Andriy Lunin, Granit Xhaka ve Leroy Sane gibi isimleri de listesine ekledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Kevin De Bruyne olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı

Belçikalı yıldız, geçtiğimiz haftalarda Manchester City'den ayrılacağını açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı

Adı MLS ekipleriyle de anılan tecrübeli futbolcunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı

DE BRUYNE'DE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında Galatasaray'ın De Bruyne transferinde önemli aşama kaydettiğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a De Bruyne müjdesi! Canlı yayında açıkladı

Uzundurukan konuyla ilgili "Galatasaray, Kevin De Bruyne transferinde baya bir ilerleme sağladı." yorumunu yaptı.

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