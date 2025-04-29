TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Fatih Terim'in Al-Shabab'ı Stefan Tarnovanu için karşı karşıya!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye yakın olan Galatasaray, hız kesmeden önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Bu bağlamda Fernando Muslera'nın vedasının ardından kaleyi emanet edebilecekleri bir isim arayan sarı kırmızılılar gündemine Stefan Tarnovanu'yu aldı. İşte Fatih Terim'in de peşinde olduğu o eldiven... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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Rumen basınından sport.ro'nun haberine göre Tarnovanu'nun transferinin önü açılırken Galatasaray'a sürpriz bir rakip çıktı.
TERİM'Lİ AL-SHABAB DA PEŞİNDE
10 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan ve bu miktarda indirime gidileceği açıklanan kaleci için Galatasaray'ın ardından Napoli, Udinese ve Al-Shabab da harekete geçti.
GÖZLEMCİ GÖNDERİLDİ
Galatasaray'ın yetenekli eldiveni izlemek üzere FCSB'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a karşı oynadıkları mücadeleye gözlemci gönderdiği bildirilmişti.
Bu sezon FCSB ile 55 karşılaşmada file bekçiliği yapan yetenekli kaleci, bu maçların 22'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Kalan 33 maçta ise 51 kez topun ağlarla buluşmasına engel olamadı.
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