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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Fatih Terim'in Al-Shabab'ı Stefan Tarnovanu için karşı karşıya!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Fatih Terim'in Al-Shabab'ı Stefan Tarnovanu için karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye yakın olan Galatasaray, hız kesmeden önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Bu bağlamda Fernando Muslera'nın vedasının ardından kaleyi emanet edebilecekleri bir isim arayan sarı kırmızılılar gündemine Stefan Tarnovanu'yu aldı. İşte Fatih Terim'in de peşinde olduğu o eldiven... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 18:10
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Fatih Terim'in Al-Shabab'ı Stefan Tarnovanu için karşı karşıya!

Galatasaray, 2011 yılından bu yana filelerini koruyan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Fatih Terim'in Al-Shabab'ı Stefan Tarnovanu için karşı karşıya!

Sarı kırmızılı kulüp ile birçok rekora imza atan ve adını efsaneler arasına yazdıran Muslera'nın yerine getirilecek eldiven için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Fatih Terim'in Al-Shabab'ı Stefan Tarnovanu için karşı karşıya!

Bu bağlamda Cimbom'un listesinde yer alan isimlerden biri, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 24 yaşındaki kaleci Stefan Tarnovanu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Fatih Terim'in Al-Shabab'ı Stefan Tarnovanu için karşı karşıya!

Rumen basınından sport.ro'nun haberine göre Tarnovanu'nun transferinin önü açılırken Galatasaray'a sürpriz bir rakip çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Fatih Terim'in Al-Shabab'ı Stefan Tarnovanu için karşı karşıya!

TERİM'Lİ AL-SHABAB DA PEŞİNDE

10 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan ve bu miktarda indirime gidileceği açıklanan kaleci için Galatasaray'ın ardından Napoli, Udinese ve Al-Shabab da harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Fatih Terim'in Al-Shabab'ı Stefan Tarnovanu için karşı karşıya!

GÖZLEMCİ GÖNDERİLDİ

Galatasaray'ın yetenekli eldiveni izlemek üzere FCSB'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a karşı oynadıkları mücadeleye gözlemci gönderdiği bildirilmişti.

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