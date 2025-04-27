Hedef çifte kupa

Yıllık olağan bütçe toplantısında önemli açıklamalarda bulunan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin sezonu çifte kupa ile tamamlamak olduğunu söyledi. Son yıllardaki projelerini ve beklenen gelirlere de değinen Başkan Özbek, öncelikle emin adımlarla şampiyonluk yolunda ilerlediklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Süper Lig'de son 2 sezonu rekorları altüst edip şampiyon tamamlayan futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor.

8 AYDA BİTECEK

Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Zaten G.Saraylıların çok sevdiği mayıs da geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz 5. yıldız da gelsin. Kemerburgaz'da kadın futbolu ve akademi inşaatını da 8 ay içerisinde bitireceğiz."

"750 MİLYON KARDAYIZ"

"Borçlarımızın tasfiye edilmesi, kulübümüzün önünün açılması için ödemeleri yapmak zorundayız. Burada en önemli husus faiz sarmalından çıkmak. Sermaye artışında kaynaklanan 1.5 milyar TL ile TBB borcunun bir kısmı kapanınca yaklaşık 750 milyon liralık tasarruf sağladık. Ödeyeceğimiz faiz, 1.5 milyar liradan 750 milyon liraya düştü."

"BORÇLAR BİTİYOR"

"Florya çok önemli bir proje. Buradan gelecek paranın miktarı oldukça yüksek. Sizden ilk yetki aldığımızda Türkiye Bankalar Birliğine (TBB) olan borcumuz 1 milyar 300 milyon TL'ye düştü. Florya'dan gelen parayla bu borçlarımızı ödedikten sonra kalan parayı bir blokeli hesaba aktaracağız. Sadece getirisi futbol altyapısında ve amatör şubeler için kullanılacak."

RAMS PARK'A LED YAPILIYOR

"Stadımızda revizyon çalışmalarını hem maç sırasında daha keyifli bir an oluşturmak hem de ticari getiri sağlamak. Şu anda LED ekran kapasitemiz 357 metrekare alanımız var. Üst katlara 2 katlı LED ekleyeceğiz. Reklam alanlarımızı 357 metrekareden bin 743 metrekareye çıkartıyoruz. LED'lerden senede 10 milyon euro para kazanacağız."

MECİDİYEKÖY KAZANDIRACAK

"Mecidiyeköy'de şu an elimizde 56 konut, 6 da ticari alan var. Elimizdeki alanlardan elde edeceğimiz hasılat 1 milyar 100 milyon lira seviyesinde. Bunun yapılması için 700 milyon lira harcamamız gerek. Sonrasında 400 milyon lira kar kalacak."

230 MİLYON DOLAR GELECEK

"Riva projesinin yarısı yapıldı ve satıldı. Orada bir yaşam devam ediyor. Şimdi ikinci etabın inşasına başlanacak. İlk fazdan 170 milyon dolar, ikinci etaptan 230 milyon dolar olmak üzere Riva'dan 400 milyon dolar getiri bekliyoruz. 2017'de bu proje için yetki istediğimde asgari hasılatı 300 milyon dolar göstermiştik. Bugün 400 milyon dolara yükselmesinin gururunu yaşıyoruz."

İKİNCİ YÜZYILIN PROJESİ: ASLANTEPE

"Aslantepe projesi, G.Saray'ın ikinci yüzyılının projesidir. Tüm salon sporlarını bir arada toplayacağımız bir proje. Yaklaşık 150 bin metrekare inşaatı kapsıyor. Tesisleşme, G.Saray için en elzem konudur. G.Saray'ın spordaki misyonuna uygun tesisleşmeyi yapmak zorundayız. Aslantepe projesiyle bunun startını veriyoruz."