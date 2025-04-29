Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray haberleri: Ligde üst üste 3. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Kolombiya basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Davinson Sanchez'in takımdan ayrılmak istediğini yazdı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Gazeteci Felipe Serra'ya göre Sanchez, Galatasaray'da beklediği kadar değer görmemesi nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.
Haberde yıldız oyuncu için resmi teklif olmasa da bazı kulüplerin transfer şartını öğrenmekle ilgilendiği belirtildi.
Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta süre aldı.
Kolombiyalı stoper, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Sanchez'in sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
28 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 19 milyon Euro.
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