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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray haberleri: Ligde üst üste 3. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Kolombiya basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Davinson Sanchez'in takımdan ayrılmak istediğini yazdı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 15:19
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Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu

Sezonu çifte kupayla tamamlayarak taraftarına iki şampiyonluk sevinci birden yaşatmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılarda takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Davinson Sanchez ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu

Kolombiya basını, tecrübeli savunma oyuncusunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceğini yazdı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu

Gazeteci Felipe Serra'ya göre Sanchez, Galatasaray'da beklediği kadar değer görmemesi nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde yıldız oyuncu için resmi teklif olmasa da bazı kulüplerin transfer şartını öğrenmekle ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu

Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta süre aldı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu

Kolombiyalı stoper, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Sanchez'in sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu

28 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 19 milyon Euro.

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