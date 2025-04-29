TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken Bayern Münih cephesinden sarı-kırmızılılara olumlu bir gelişme yansıdı. Alman ekibi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız sağ beki satış listesine dahil etti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör Vincent Kompany'nin oyun sistemine tam anlamıyla uyum sağlayamayan genç oyuncu, formda performans sergileyen Konrad Laimer'in gerisinde kaldı.
Ocak 2024'te Galatasaray'dan 30 milyon Euro bedelle transfer edilen Boey için sarı-kırmızılılar, iki transfer dönemidir geri dönüş girişimlerinde bulunuyordu.
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın yanı sıra Boey'in Fransa'ya dönme seçeneğine de sıcak baktığı öğrenildi.
2020-2021 sezonunda Dijon formasıyla Ligue 1'de sergilediği başarılı performansın ardından büyük bir çıkış yapamayan genç sağ bek; Marsilya, Lyon ve Nice gibi Fransız kulüplerine de önerildi.
Bayern Münih, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey için öncelikli olarak bonservisli bir satış hedefliyor.
Ancak Ligue 1 ekiplerinin yayın hakları gelirlerinde yaşanan kriz nedeniyle, transferin kiralık + satın alma opsiyonlu bir formülle gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.
DİĞER