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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken Bayern Münih cephesinden sarı-kırmızılılara olumlu bir gelişme yansıdı. Alman ekibi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız sağ beki satış listesine dahil etti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 12:44
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ALP ÜLGENALP
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu

Galatasaray, eski yıldızı Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katma planlarını sürdürürken Bayern Münih'ten sarı-kırmızılılara sevindirici bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu

Alman devi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız sağ beki satış listesine koydu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu

Bayern Münih'te beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki Boey, Bundesliga'da yalnızca 10 maçta forma şansı buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu

Teknik direktör Vincent Kompany'nin oyun sistemine tam anlamıyla uyum sağlayamayan genç oyuncu, formda performans sergileyen Konrad Laimer'in gerisinde kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu

Ocak 2024'te Galatasaray'dan 30 milyon Euro bedelle transfer edilen Boey için sarı-kırmızılılar, iki transfer dönemidir geri dönüş girişimlerinde bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın yanı sıra Boey'in Fransa'ya dönme seçeneğine de sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu

2020-2021 sezonunda Dijon formasıyla Ligue 1'de sergilediği başarılı performansın ardından büyük bir çıkış yapamayan genç sağ bek; Marsilya, Lyon ve Nice gibi Fransız kulüplerine de önerildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu

Bayern Münih, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey için öncelikli olarak bonservisli bir satış hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! Bayern Münih satış listesine koydu

Ancak Ligue 1 ekiplerinin yayın hakları gelirlerinde yaşanan kriz nedeniyle, transferin kiralık + satın alma opsiyonlu bir formülle gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

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