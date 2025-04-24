TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Sem Steijn hamlesi!
Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara olarak oynamasına rağmen ligde 28 maçta 23 gol atan Twente'li Sem Steijn için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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Sözleşmesi 2028'de bitecek olan Steijn'in piyasa değeri yaklaşık 16 milyon euro.
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