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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Sem Steijn hamlesi!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Sem Steijn hamlesi!

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara olarak oynamasına rağmen ligde 28 maçta 23 gol atan Twente'li Sem Steijn için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Sem Steijn hamlesi!

Ligde ve kupada şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız vermeye başladı. Birçok yıldızla ilgilenen Cimbom'da gündeme gelen son isim Sem Steijn oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Sem Steijn hamlesi!

Twente formasıyla Hollanda ligini kasıp kavuran 23 yaşındaki futbolcu için temaslara başlandı. Okan Buruk'un bir süredir Steijn'i yakından takip ettiği ve transferi için yönetime görüş bildirdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Sem Steijn hamlesi!

Genç futbolcu, on numara olarak görev yapmasına rağmen adeta bir santrfor gibi gol atıyor. Steijn bu sezon ligde 28 maçta 23 kez ağlarısarsarken, toplamda ise 41 maçta 27 gol kaydetti.

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