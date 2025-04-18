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Haberler Galatasaray Davinson Sanchez: Erken gol atsaydık...

Davinson Sanchez: Erken gol atsaydık...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Park'ta ağırladığı Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da Davinson Sanchez, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 22:30
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Davinson Sanchez: Erken gol atsaydık...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yenerek puanını 77'ye çıkaran Galatasaray'da Davinson Sanchez, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımının ikinci golünü kaydeden Kolombiyalı stoper, "İlk yarıda istekliydik. Çok fazla şans bulduk. Daha erken gol atsak farklı olabilirdi. Çok geliştirdik kendimizi. Herkes elinden geleni yapıyor. Şimdi çok önemli bir yarı final maçı var. Domine eden bir takım olmamız çok önemli. Bunun devamını istiyorum ve diliyorum." ifadelerini kullandı.

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