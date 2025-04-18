Davinson Sanchez: Erken gol atsaydık...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yenerek puanını 77'ye çıkaran Galatasaray'da Davinson Sanchez, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımının ikinci golünü kaydeden Kolombiyalı stoper, "İlk yarıda istekliydik. Çok fazla şans bulduk. Daha erken gol atsak farklı olabilirdi. Çok geliştirdik kendimizi. Herkes elinden geleni yapıyor. Şimdi çok önemli bir yarı final maçı var. Domine eden bir takım olmamız çok önemli. Bunun devamını istiyorum ve diliyorum." ifadelerini kullandı.