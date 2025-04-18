TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...
Yaptığı flaş transferlerle Avrupa'da ses getiren Galatasaray'ın gündemine Kevin De Bruyne gelmişti. Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Belçikalı yıldızın transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
33 yaşındaki De Bruyne geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Güzel ve iddialı bir sportif projeye hazırım" ifadelerini kullanarak Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini bir kez daha üzerine çekti.
Bu açıklama özellikle Suudi Arabistan ve Amerika'dan gelen tekliflere rağmen, yıldız futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürme eğiliminde olduğu şeklinde yorumlandı.
Galatasaray cephesi, De Bruyne'nin bu açıklamalarını yakından takip ederken Avrupa dışında da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Goal'de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Chicago Fire, Belçikalı orta saha oyuncusuna resmi bir transfer teklifi sundu.
Amerikan kulübü, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor ve dünya çapında ses getirecek bir transfer hamlesiyle taraftarlarını heyecanlandırmayı planlıyor.
Chicago Fire, Kevin De Bruyne transferiyle yalnızca MLS'te değil dünya futbol kamuoyunda da büyük bir yankı uyandırmayı amaçlıyor.
De Bruyne'nin Manchester City ile vedalaşma sürecinde, kulübüne ayrılık kararını ilettiği ve bu kararın kulüp yönetimi tarafından da onaylandığı öğrenildi.
Bu gelişmeyle birlikte, yıldız futbolcunun transferi için resmî görüşme trafiği hız kazandı.
Galatasaray'ın da transfer listesinde üst sıralarda yer alan Kevin De Bruyne'nin Avrupa'da kalma isteğine rağmen Chicago Fire'dan gelen bu cazip teklife nasıl yanıt vereceği büyük bir merak konusu oldu.
DİĞER