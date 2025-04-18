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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

Yaptığı flaş transferlerle Avrupa'da ses getiren Galatasaray'ın gündemine Kevin De Bruyne gelmişti. Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Belçikalı yıldızın transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 11:30
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren ve Türkiye Kupası'nı da hedefleyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Avrupa ve dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Kevin De Bruyne'yi yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

Manchester City formasıyla geçirdiği başarılı 10 yılın ardından kulüpten ayrılma kararı alan Belçikalı yıldız, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

33 yaşındaki De Bruyne geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Güzel ve iddialı bir sportif projeye hazırım" ifadelerini kullanarak Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

Bu açıklama özellikle Suudi Arabistan ve Amerika'dan gelen tekliflere rağmen, yıldız futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürme eğiliminde olduğu şeklinde yorumlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

Galatasaray cephesi, De Bruyne'nin bu açıklamalarını yakından takip ederken Avrupa dışında da sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

Goal'de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Chicago Fire, Belçikalı orta saha oyuncusuna resmi bir transfer teklifi sundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

Amerikan kulübü, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor ve dünya çapında ses getirecek bir transfer hamlesiyle taraftarlarını heyecanlandırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

Chicago Fire, Kevin De Bruyne transferiyle yalnızca MLS'te değil dünya futbol kamuoyunda da büyük bir yankı uyandırmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

De Bruyne'nin Manchester City ile vedalaşma sürecinde, kulübüne ayrılık kararını ilettiği ve bu kararın kulüp yönetimi tarafından da onaylandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

Bu gelişmeyle birlikte, yıldız futbolcunun transferi için resmî görüşme trafiği hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş De Bruyne gelişmesi! Resmi teklif...

Galatasaray'ın da transfer listesinde üst sıralarda yer alan Kevin De Bruyne'nin Avrupa'da kalma isteğine rağmen Chicago Fire'dan gelen bu cazip teklife nasıl yanıt vereceği büyük bir merak konusu oldu.

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