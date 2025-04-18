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Haberler Galatasaray Galatasaray 2-0 Sipay Bodrum FK | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Galatasaray 2-0 Sipay Bodrum FK | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Sipay Bodrum FK’yı konuk eden Galatasaray, mücadeleyi 2-0 kazandı. İşte karşılaşmanın detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 19:51 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 22:18
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Galatasaray 2-0 Sipay Bodrum FK | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Galatasaray, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Sarı kırmızılılar, 35 günün ardından kendi sahasında taraftarlarının önüne çıktığı maçta aldığı galibiyet ile ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlası ile yeniden 6'ya yükseltti.

Cimbom'un golü dakika 29'da Lucas Torreira'dan, dakika 81'de Davinson Sanchez'den geldi.

İşte karşılaşmadan diğer başlıklar…

GÜNAY GÜVENÇ'E FAİR-PLAY ÖDÜLÜ

Galatasaray'ın yetenekli kalecisi Günay Güvenç'e Sipay Bodrum FK maçı öncesi Fair-Play ödülü takdim edildi.

Günay Güvenç'e ödülü takdim edildi Devamını Oku BUNU DA OKU

"DÜNYA SOYKIRIMI CANLI CANLI İZLİYOR"

Sipay Bodrum FK maçında Galatasaray tribünleri Filistin'e destek pankartları açtı.

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G.SARAY DOLUDİZGİN

Galatasaray, Sipay Bodrum FK karşısında ilk yarıda 23 şut çekerek bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında en fazla şut çeken takım oldu.

Sarı kırmızılılar ayrıca bu istatistik ile Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla şut çeken takım oldu.

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AÇILIŞ TORREIRA'DAN

Galatasaray'da Lucas Torreira, duran toptan gelen topu gole çevirdi ve sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Torreira bu gol ile birlikte kariyerinde bir ilke imza attı.

Lucas Torreira'dan bir ilk! Devamını Oku BUNU DA OKU

SANCHEZ KAFASINA KOYDU

Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden Davinson Sanchez, bu sezon Süper Lig'deki bütün gollerini kafa vuruşu ile buldu.

Sarı kırmızılı stoper Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Sipay Bodrum FK maçlarında toplamda 3 kafa golü kaydetti.

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