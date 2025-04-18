Galatasaray 2-0 Sipay Bodrum FK | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Galatasaray, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Sarı kırmızılılar, 35 günün ardından kendi sahasında taraftarlarının önüne çıktığı maçta aldığı galibiyet ile ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlası ile yeniden 6'ya yükseltti.

Cimbom'un golü dakika 29'da Lucas Torreira'dan, dakika 81'de Davinson Sanchez'den geldi.

İşte karşılaşmadan diğer başlıklar…

GÜNAY GÜVENÇ'E FAİR-PLAY ÖDÜLÜ

Galatasaray'ın yetenekli kalecisi Günay Güvenç'e Sipay Bodrum FK maçı öncesi Fair-Play ödülü takdim edildi.

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Sipay Bodrum FK maçında Galatasaray tribünleri Filistin'e destek pankartları açtı.

G.SARAY DOLUDİZGİN

Galatasaray, Sipay Bodrum FK karşısında ilk yarıda 23 şut çekerek bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında en fazla şut çeken takım oldu.

Sarı kırmızılılar ayrıca bu istatistik ile Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla şut çeken takım oldu.

AÇILIŞ TORREIRA'DAN

Galatasaray'da Lucas Torreira, duran toptan gelen topu gole çevirdi ve sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Torreira bu gol ile birlikte kariyerinde bir ilke imza attı.

SANCHEZ KAFASINA KOYDU

Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden Davinson Sanchez, bu sezon Süper Lig'deki bütün gollerini kafa vuruşu ile buldu.

Sarı kırmızılı stoper Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Sipay Bodrum FK maçlarında toplamda 3 kafa golü kaydetti.