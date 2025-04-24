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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer için harekete geçildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin orta saha için Ruben Loftus-Cheek'i gündemine aldığı öğrenildi. Sarı kırmızılılarda Granit Xhaka beklenirken gözler İngiliz yıldıza çevrildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 15:16
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Tümosan Konyaspor'a konuk oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

Sarı kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı ve finale yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

Aslan, Türkiye Kupası tarihinde 24. kez finale yükseldi. Cimbom son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupaya uzanan taraf oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

Galatasaray ayrıca 18 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

GÖZLER TRANSFERDE!

Öte yandan Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

Yeni sezonda iddialı isimleri kadrosuna katmak isteyen Cimbom, flaş bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

Bir süredir Bayer Leverkusen'den Granit Xhaka ile ilgilenen sarı kırmızılılar, transferde ters köşe yapmak üzere.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

Aspor.com.tr'de yer alan habere göer; sarı kırmızılıların, Milan forması giyen orta saha Ruben Loftus-Cheek'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

İngiliz yıldızın da Milan'dan ayrılmak istediği ve rotasını Türkiye'ye çevirebileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

Bu sezon İtalyan devinde 22 maça çıkan Loftus-Cheek, 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan 29 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle olan kontratı 2027'de bitecek.

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