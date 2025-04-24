TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ruben Loftus-Cheek harekatı! Herkes Xhaka'yı beklerken...
Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer için harekete geçildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin orta saha için Ruben Loftus-Cheek'i gündemine aldığı öğrenildi. Sarı kırmızılılarda Granit Xhaka beklenirken gözler İngiliz yıldıza çevrildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Aslan, Türkiye Kupası tarihinde 24. kez finale yükseldi. Cimbom son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupaya uzanan taraf oldu.
Galatasaray ayrıca 18 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak yer alıyor.
GÖZLER TRANSFERDE!
Öte yandan Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Yeni sezonda iddialı isimleri kadrosuna katmak isteyen Cimbom, flaş bir ismi gündemine aldı.
Bir süredir Bayer Leverkusen'den Granit Xhaka ile ilgilenen sarı kırmızılılar, transferde ters köşe yapmak üzere.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göer; sarı kırmızılıların, Milan forması giyen orta saha Ruben Loftus-Cheek'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
İngiliz yıldızın da Milan'dan ayrılmak istediği ve rotasını Türkiye'ye çevirebileceği öne sürüldü.
Bu sezon İtalyan devinde 22 maça çıkan Loftus-Cheek, 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan 29 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle olan kontratı 2027'de bitecek.
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