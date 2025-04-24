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Haberler Galatasaray Eşitmişiz gibi devam

Eşitmişiz gibi devam

İbrahim Hatipoğlu asla rehavete kapılmayacaklarını ifade ederek, “Süper Lig’de sanki hiç önde değilmişiz, yarışta eşit mesafedeymişiz gibi yolumuza devam ediyoruz” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Eşitmişiz gibi devam

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı istediklerini söyledi. Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği şenlikte konuştu. İbrahim Hatipoğlu, "Süper Lig'de sanki hiç önde değilmişiz, yarışta eşit mesafedeymişiz gibi yolumuza devam ediyoruz. Kalan maçların tamamını kazanmak istiyoruz. Takımımız oynadığı futbol, birlik ve beraberliğiyle bunu hak ediyor. Umarım rehavete kapılmadan sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanır hem 25. şampiyonluğumuzu hem de Türkiye Kupası'nı elde ederiz. İnşallah çifte kupalı bir sezon kapatmış oluruz" diye görüş belirtti.

FLORYA'YA VEDA EDECEĞIZ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Türk sporu için çok önemli olduğunu belirten İbrahim Hatipoğlu, "Florya, bugüne kadar çok büyük sevinçlere ev sahipliği yapmış önemli bir tesis. Artık A takımımız veda etti. Ancak kadın futbol takımımız ve altyapılarımız hala burada. Kalan süreyi keyifli anılarla doldurup Florya'ya veda edeceğiz. Bu da önemli günlerden biri. Bunun 23 Nisan gibi önemli bir güne denk gelmesi hepimizi mutlu etti" diye konuştu.

GEÇMIŞ OLSUN

Şenlik sırasında İstanbul'da yaşanan depreme değinen İbrahim Hatipoğlu, "Tüm Türkiye ve İstanbul'a geçmiş olsun. Az önce önemli bir şiddette depremle sarsıldık. Umarım bir can kaybı ve yaralanma olmadan bu depremi atlatmışızdır. Şu ana kadar kötü bir haber almadık" dedi.

TÜRKIYE CUMHURIYETI DIMDIK AYAKTA

İbrahim Hatipoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çok önemli olduğunu ifade ederek, "23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bir bayram. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, TBMM'nin kurulduğu gün olan 23 Nisan 1920'den bu yana 105 yıl geçti. Bu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta. Bu çocuklar, Atatürk ilkeleri yolunda yürüyerek ülkemizi hep en üst seviyeye taşıyacak. Çocuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve geleceğimizin güvencesi" ifadelerini kullandı.

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