Şampiyonluğa birkaç maç kaldı

Galatasaray'ın kaptanı kaleci Muslera, şampiyonluk mesajı verdi. 38 yaşındaki Uruguaylı yıldız, "Birkaç maçımız kaldı. Aynı istekle oynamak istiyoruz" dedi. Galatasaray'ın iç sahada 40 yıl sonra üst süte 5 maç kalesini gole kapatmasının hatırlatılması üzerine Muslera, "40 yıl sonra bu da bizim başarılarımızdan birisi. Bunu da kazanmak istiyorduk. Kaleci olarak ben öne çıkıyorum ama takım savunmasını da tebrik etmek istiyorum. Bu şekilde devam etmek ve birkaç rekor daha kırmak istiyoruz" diye konuştu.