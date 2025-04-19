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Haberler Galatasaray Şampiyonluğa birkaç maç kaldı

Şampiyonluğa birkaç maç kaldı

Galatasaray'ın kaptanı kaleci Muslera, şampiyonluk mesajı verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Şampiyonluğa birkaç maç kaldı

Galatasaray'ın kaptanı kaleci Muslera, şampiyonluk mesajı verdi. 38 yaşındaki Uruguaylı yıldız, "Birkaç maçımız kaldı. Aynı istekle oynamak istiyoruz" dedi. Galatasaray'ın iç sahada 40 yıl sonra üst süte 5 maç kalesini gole kapatmasının hatırlatılması üzerine Muslera, "40 yıl sonra bu da bizim başarılarımızdan birisi. Bunu da kazanmak istiyorduk. Kaleci olarak ben öne çıkıyorum ama takım savunmasını da tebrik etmek istiyorum. Bu şekilde devam etmek ve birkaç rekor daha kırmak istiyoruz" diye konuştu.

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