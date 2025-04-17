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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Berke Özer'den flaş transfer kararı! Galatasaray...

Berke Özer'den flaş transfer kararı! Galatasaray...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci konusunda gündeme gelen isimlerden birisi de Berke Özer olmuştu. File bekçisinden son olarak kritik karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Berke Özer'den flaş transfer kararı! Galatasaray...

Türkiye'de 14. yılını yaşayan Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray, kaleci arayışını hızlandırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve ailesini aylar öncesinden ülkesine yollayan Uruguaylı file bekçisi, haziran itibariyle kulüpten ayrılacak.

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Berke Özer'den flaş transfer kararı! Galatasaray...

Onun yerini dolduracak yeni bir isim bakan sarı-kırmızılıların gündeminde uzun süredir Eyüpspor'dan Berke Özer var. Bu sezon Süper Lig'in en formda kalecisi olarak dikkat çeken başarılı eldiveni, Avrupa kulüpleri de yakından takip etmeye başladı.

Berke Özer'den flaş transfer kararı! Galatasaray...

NEWCASTLE UNITED KULÜBÜ MAÇLARINI CANLI İZLİYOR

İngiltere'den Newcastle United, 24 yaşındaki kaleciyi yerinde izlemek için Eyüpspor'un maçlarına scoutlar gönderiyor.

Berke Özer'den flaş transfer kararı! Galatasaray...

Kariyerinin başında kiralık olarak gittiği Belçika ekibi Westerlo ile Avrupa deneyimi yaşayan Berke Özer'in Sabah'ta yer alan habere göre ilk tercihinin G.Saray olduğu ortaya çıktı.

Berke Özer'den flaş transfer kararı! Galatasaray...

Eski kulübü F.Bahçe'yi takipten çıkan, geçmişte yaptığı paylaşımlardan pişman olduğunu dile getiren Berke, kulüplerin anlaşması halinde sarıkırmızılı takıma gelmeye hazır. G.Saray cephesi, Muslera sonrası Berke seçeneğini masada tutuyor.

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