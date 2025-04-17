Berke Özer'den flaş transfer kararı! Galatasaray...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci konusunda gündeme gelen isimlerden birisi de Berke Özer olmuştu. File bekçisinden son olarak kritik karar geldi. İşte detaylar...
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Kariyerinin başında kiralık olarak gittiği Belçika ekibi Westerlo ile Avrupa deneyimi yaşayan Berke Özer'in Sabah'ta yer alan habere göre ilk tercihinin G.Saray olduğu ortaya çıktı.
Eski kulübü F.Bahçe'yi takipten çıkan, geçmişte yaptığı paylaşımlardan pişman olduğunu dile getiren Berke, kulüplerin anlaşması halinde sarıkırmızılı takıma gelmeye hazır. G.Saray cephesi, Muslera sonrası Berke seçeneğini masada tutuyor.
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