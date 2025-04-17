Berke Özer'den flaş transfer kararı! Galatasaray...

Türkiye'de 14. yılını yaşayan Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray, kaleci arayışını hızlandırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve ailesini aylar öncesinden ülkesine yollayan Uruguaylı file bekçisi, haziran itibariyle kulüpten ayrılacak.

Onun yerini dolduracak yeni bir isim bakan sarı-kırmızılıların gündeminde uzun süredir Eyüpspor'dan Berke Özer var. Bu sezon Süper Lig'in en formda kalecisi olarak dikkat çeken başarılı eldiveni, Avrupa kulüpleri de yakından takip etmeye başladı.