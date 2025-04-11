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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan sarı kart tepkisi!

Okan Buruk'tan sarı kart tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Galatasaray, Reeder Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ligde liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 22:42 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 22:48
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Okan Buruk'tan sarı kart tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Galatasaray, Reeder Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ligde liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"ÜSTÜN VE GÜVENLİ OYNADIK"

"Aslında ligin üçüncüsüne karşı deplasman galibiyeti. Üstün oynadık. Maçın tamamında güvenli oynadık. Belki biraz daha üretebilirdik, üçüncü bölgede daha iyi işler yapabilirdik. Ama rakibe isabetli şut vermedik. Gol yemeden kapatmak da önemli."

"CUMA GÜNÜ OYNAMAK ÖNEMLİYDİ"

"Üçüncü bölgede daha iyi olabilsek daha çok gol bulabilirdik. Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor. Galatasaray'ın heyecanını gördük, taraftarın heyecanını gördük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önemli ve değerli bir galibiyet. Cuma günü oynamak önemliydi, haftanın başı. Gelecek hafta da cuma oynayacağız, sonra Türkiye Kupası da var. Onun dışında haftada tek maçlar. Hazırlanmamız ve konsantrasyon için de önemli oluyor."

"HAKEM KENDİNİ SORGULAMALI"

"Eren'e verilen sarı kart inanılmaz. Bugün verilen sarı kartları ve faul standartlarını değerlendirmek gerekiyor. Hakemin performans anlamında kendisini sorgulaması gerekiyor."

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