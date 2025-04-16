TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı! Menajeri görüşmeye geliyor
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılılar milli futbolcunun menajerini görüşmeye çağırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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YUNUS AKGÜN İMZAYI ATIYOR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, Yunus Akgün ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılar, futbolcunun menajeri William D'Avila'nın anlaşılan net rakam üzerinden yüzde 20 komisyon talep ettiği belirtildi. Galatasaray yönetimi normalde yüzde 10 olan bu komisyonu düşürmeye çalışıyor.
Ayrıca Yunus'un maaşına da iyileştirme yapılacağı aktarılırken, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin de çıkarılacağı aktarıldı.
BU SEZON NE YAPTI?
Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi karşılaşmada boy gösterdi.
24 yaşındaki kanat oyuncusu, takımına 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
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