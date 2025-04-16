  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı! Menajeri görüşmeye geliyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı! Menajeri görüşmeye geliyor

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılılar milli futbolcunun menajerini görüşmeye çağırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 11:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı! Menajeri görüşmeye geliyor

Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi çözülüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı! Menajeri görüşmeye geliyor

Okan Buruk'un bir anda vazgeçilmezi olan 24 yaşındaki yıldız futbolcu, sergilediği futbolla birçok takımı peşine taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı! Menajeri görüşmeye geliyor

Öte yandan Yunus Akgün'ün gelecek sezondan itibaren formasını giyeceği takım da belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı! Menajeri görüşmeye geliyor

YUNUS AKGÜN İMZAYI ATIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, Yunus Akgün ile her konuda anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı! Menajeri görüşmeye geliyor

Sarı-kırmızılılar, futbolcunun menajeri William D'Avila'nın anlaşılan net rakam üzerinden yüzde 20 komisyon talep ettiği belirtildi. Galatasaray yönetimi normalde yüzde 10 olan bu komisyonu düşürmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı! Menajeri görüşmeye geliyor

Ayrıca Yunus'un maaşına da iyileştirme yapılacağı aktarılırken, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin de çıkarılacağı aktarıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - ÇBK Mersin basketbol maçı detayları! Fenerbahçe - ÇBK Mersin basketbol maçı detayları! 11:17
Okan Buruk'tan sağ bek tercihi! Bodrum FK maçında... Okan Buruk'tan sağ bek tercihi! Bodrum FK maçında... 11:15
"Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor "Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor 11:13
Kocaelispor adım adım Süper Lig'e yaklaşıyor! Kocaelispor adım adım Süper Lig'e yaklaşıyor! 11:04
Ronaldo Al Nassr ile 'devam' diyecek! Ronaldo Al Nassr ile 'devam' diyecek! 11:00
Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı saat kaçta? Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı saat kaçta? 10:57
Daha Eski
Morais: G.Saray'a en iyi şekilde hazırlanacağız! Morais: G.Saray'a en iyi şekilde hazırlanacağız! 10:54
Kayserisporlu Bahoken ameliyat oldu Kayserisporlu Bahoken ameliyat oldu 10:29
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! 10:26
Osimhen'den flaş transfer kararı! Osimhen'den flaş transfer kararı! 10:23
Newcastle United - Crystal Palace maçı hangi kanalda? Newcastle United - Crystal Palace maçı hangi kanalda? 10:07
F.Bahçe'den Toure sürprizi! F.Bahçe'den Toure sürprizi! 09:58