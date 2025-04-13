TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da tanıdık bir isim yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, eski oyuncuları Sacha Boey'i kadroya katmayı planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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SICAK BAKIYOR
Boey'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılabileceği ve eski takımı Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
2021-2024 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen 24 yaşındaki futbolcu, 83 resmi maça çıkarken 4 gol attı, 4 de asist yaptı.
Fransız futbolcu aynı zamanda Galatasaray formasıyla bir de lig şampiyonluğu kazandı.
Genç sağ bek B.Münih'te ise son 1.5 sezonda yalnızca 15 resmi maça çıkarken 2 asist yapabildi.
SAKATLIK ŞANSSIZLIĞI
Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer olduğundan beri şanssız sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı.
Fransız sağ bek, sakatlıktan dolayı Bayern Münih'te 32 maç kaçırdı.
24 yaşındaki Boey son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Inter maçında 16 dakika süre alarak sahalara döndü.
BURUK BEĞENİYOR
Teknik Direktör Okan Buruk, Sacha Boey ile Galatasaray'da uyumlu bir şekilde çalıştı.
Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılı takımda 64 resmi maça çıkan Boey, 3 gol atıp 4 asist yaptı ve 2022-23 sezonundaki şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
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