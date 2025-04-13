TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

Goal.com tarafından yapılan haberde; sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Sacha Boey'i istediği öne sürüldü.

Ocak 2024'te Bayern Münih'e tam 30 milyon euroya satılarak rekor kıran Boey, Alman devinde hem yaşadığı sakatlıklar hem de teknik direktör değişiklikleri sonrası beklediği performansı tam anlamıyla sergileyemedi.