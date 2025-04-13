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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da tanıdık bir isim yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, eski oyuncuları Sacha Boey'i kadroya katmayı planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

Goal.com tarafından yapılan haberde; sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Sacha Boey'i istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

Ocak 2024'te Bayern Münih'e tam 30 milyon euroya satılarak rekor kıran Boey, Alman devinde hem yaşadığı sakatlıklar hem de teknik direktör değişiklikleri sonrası beklediği performansı tam anlamıyla sergileyemedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

SICAK BAKIYOR

Boey'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılabileceği ve eski takımı Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

2021-2024 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen 24 yaşındaki futbolcu, 83 resmi maça çıkarken 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

Fransız futbolcu aynı zamanda Galatasaray formasıyla bir de lig şampiyonluğu kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

Genç sağ bek B.Münih'te ise son 1.5 sezonda yalnızca 15 resmi maça çıkarken 2 asist yapabildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

SAKATLIK ŞANSSIZLIĞI

Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer olduğundan beri şanssız sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

Fransız sağ bek, sakatlıktan dolayı Bayern Münih'te 32 maç kaçırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

24 yaşındaki Boey son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Inter maçında 16 dakika süre alarak sahalara döndü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

BURUK BEĞENİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk, Sacha Boey ile Galatasaray'da uyumlu bir şekilde çalıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Geri mi dönüyor?

Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılı takımda 64 resmi maça çıkan Boey, 3 gol atıp 4 asist yaptı ve 2022-23 sezonundaki şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

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