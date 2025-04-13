Galatasaray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Samunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk mücadelesini tüm hızıyla sürdürürken bir bir yandan gelecek sezon için planlamalarında devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda, Samsunspor ile oynanan maçta Yunus Akgün performansıyla büyük alkış toplamıştı. Son olarak genç yetenek ile ilgili o gerçek ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre dizinden sıkıntısı olan Yunus'un şampiyonluğu düşünerek operasyonu sezon sonuna ertelediği ortaya çıktı. Okan Buruk'un oyun planında genç yeteneğin özel bir yer tuttuğu ve bu nedenle kalan 7 hafta için takımın en önemli kozlarından biri olarak görüldüğü belirtildi. Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu dolduran 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol-8 asistle G.Saray'da kariyer sezonunu yaşıyor. Bir gol, 1 asistle Samsunspor galibiyetinin mimarı olan Yunus, maç sonrası, "Mayıs ayına az kaldı. Bizim zamanlarımız yaklaşıyor" diyerek şampiyonluk mesajı verdi.