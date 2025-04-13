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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Galatasaray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da performansıyla alkış toplayan isimlerden birisi de Yunus Akgün oldu. Son olarak genç yıldız ile ilgili o flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 11:06 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 11:14
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Galatasaray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Samunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk mücadelesini tüm hızıyla sürdürürken bir bir yandan gelecek sezon için planlamalarında devam ediyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Sarı-kırmızılılarda, Samsunspor ile oynanan maçta Yunus Akgün performansıyla büyük alkış toplamıştı. Son olarak genç yetenek ile ilgili o gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Sabah'ın haberine göre dizinden sıkıntısı olan Yunus'un şampiyonluğu düşünerek operasyonu sezon sonuna ertelediği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Okan Buruk'un oyun planında genç yeteneğin özel bir yer tuttuğu ve bu nedenle kalan 7 hafta için takımın en önemli kozlarından biri olarak görüldüğü belirtildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu dolduran 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol-8 asistle G.Saray'da kariyer sezonunu yaşıyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Bir gol, 1 asistle Samsunspor galibiyetinin mimarı olan Yunus, maç sonrası, "Mayıs ayına az kaldı. Bizim zamanlarımız yaklaşıyor" diyerek şampiyonluk mesajı verdi.

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