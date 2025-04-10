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Haberler Galatasaray Sarı kart alarmı

Sarı kart alarmı

Süper Lig’de kritik bir Samsunspor deplasmanına çıkacak Galatasaray’da sarı kart alarmı yaşanıyor. Teknik heyet sınırda bulunan isimlere tek tek uyarıları yapıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Sarı kart alarmı

Süper Lig'de yarın akşam Samsunspor deplasmanında önemli bir 90 dakikaya çıkacak Galatasaray, bir yandan da sarı kart sınırındaki oyuncularını düşünüyor. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Frankowski cezasını Samsunspor deplasmanında çekecek. Frankowski dışında tam kadro olan sarı-kırmızılarda; Osimhen, Barış Alper, Davinson Sanchez ve Sallai sınırda bulunuyor. Bu isimler Samsun'da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet, Osimhen başta olmak üzere kart sınırındaki bütün oyuncuları uyardı. Takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e inen Galatasaray her maça final gözüyle bakıyor ve bu süreçte as oyuncularından eksik kalmak istemiyor.

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