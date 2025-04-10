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Haberler Galatasaray Kazanan biri

Kazanan biri

Zirve yarışında son dönemece girilirken Okan Buruk'un başarısı öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin 3 puan önündeki Cimbom'da önemli bir istatistik göze çarpıyor. Başarılı çalıştırıcı, daha önceki 3 şampiyonluğunda ligin son haftalarındaki performansıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Kazanan biri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında artık son dönemece giriliyor. Ligde bitime 8 maç kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olan sarı-kırmızılılar, üst üste 3. şampiyonluğu hedefliyor. Bu kritik dönemeçte Galatasaray'ın en büyük güvencesi Okan Buruk olacak. Buruk, kariyeri boyunca yaşadığı 3 şampiyonlukta sezonun son bölümünü son derece başarılı bir grafikle kapattı.

51 yaşındaki hoca, ligin son haftalarında yakaladığı galibiyet serileriyle öne çıkıyor. 2019-20'de Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk; son 8 haftada 5 galibiyet alarak Trabzonspor'un önünde zirveye uzandı. Başarılı teknik adam; Galatasaray ile elde ettiği ilk şampiyonluğunda da 2022- 23'te son 8 maçın 6'sını kazanarak mutlu sona ulaştı. Okan Buruk, geçen sezon da ligin son 8 haftasında tek yenilgi alıp 7 galibiyetle üst üste 2. zaferini ilan etmişti. Buruk, Süper Lig'de son 5 senede 3 şampiyonluk elde ederek de önemli bir başarı yaşadı.

KARİYERİ ŞAMPIYONLUK DOLU

Okan Buruk, Galatasaray ile futbolcu ve hoca olarak 9 şampiyonluk, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 4 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kaldırdı. Buruk, Beşiktaş'la Türkiye Kupası, hoca olarak Akhisar'la Türkiye Kupası ve Başakşehir'le ligi kazandı.

DERBİ BAŞARISI

Sarı-kırmızılılarda 2022'den beri 20 derbiye çıkan Okan Buruk; 13 galibiyet alarak dikkat çekti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı üstünlük kuran Buruk; ayrıca 3 beraberlik 4 yenilgi de yaşadı. Okan Buruk en fazla Fenerbahçe'yi yendi. Deneyimli hoca; 8 kez oynadığı Fenerbahçe'yi 5 kez devirdi, 1 yenilgi alırken 2 maç berabere bitti. Buruk, Trabzonspor'a ise kaybetmedi.

TÜM KUPALARI ALDI

Okan Buruk; Türkiye'deki 3 kupada da şampiyon oldu. İlk kupasını Akhisarspor'la 2018'de Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek alan Buruk, ilk lig şampiyonluğunu da 2020'de Başakşehir'le yaşadı. Başarılı antrenör; ilk TFF Süper Kupası'nı da Galatasaray'da elde etti.

MOURINHO'YA ÜSTÜNLÜK

Bu sezonki Galatasaray-Fenerbahçe yarışında Okan Buruk-Jose Mourinho rekabeti öne çıktı. Buruk, Jose Mourinho'ya karşı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve yenilmedi. Buruk, 2022'den beri Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ı geçip şampiyon oldu. Okan Buruk; Jorge Jesus'u 2 maçta da yenerken, İsmail Kartal'a karşı 1 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

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