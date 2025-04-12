Spor yazarları Reeder Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu da üçüncü boş oyuncuyu bulmakta sıkıntı yaşamasına neden oldu. İkinci yarının başında Osimhen'in attığı gol, ilk yarıda yapılmayan üçüncü boş oyuncunun bulunması açısından organize olarak atılması çok doğru hücum aksiyonuydu. Bu golle Galatasaray, maçın fişini çekmiş oldu ve sonraki bölümde aktif dinlenme yaparak hem topu hem de oyunu kontrol ederek süreyi eritip zor geçmesi beklenen bir deplasmandan üç puanla dönmesini bildiler. Galatasaray'ın en büyük özelliği galip gelmesi gereken maçı kazanmasını bilme beceresini göstermesi ve böyle bir hafızaya sahip olması.