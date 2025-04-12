Spor yazarları Reeder Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Reeder Samsunspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
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Lider Galatasaray için kağıt üzerinde zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Sonuçta lig üçüncüsü Samsunspor ile hem de deplasmanda bir maça çıkıyordu Aslan. Ama Samsun'da çok iyi bir oyunla, kolay sonuca gitti Galatasaray! Dinlenmek Galatasaraylı oyuncuları hem bedenen, hem de ruhen kendine getirmiş. Dün 25. şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini ve bu yola baş koyduklarını gösterdiler.
Hem de hakem Ozan Ergün'ün kötü yönetimine ve VAR'daki Tomasz Kwiatkowski'ye rağmen! Dün Galatasaray'ın bir net penaltısını vermedi bu ekip! 19. dakikada Torreira'nın düşürüldüğü pozisyona penaltı vermemek, facia bir hataydı. Bu durumda hem Samsunspor'u, hem de maçın hakemlerini de yenmiş oldu Galatasaray!
Sarı-kırmızılılar, maç boyunca hep ön alan baskısı yaptı. Dönen topları aldı, atakları yeniden başlattı. Hatta Galatasaray'ın stoperleri de ön alan baskısı yaparak topa sahip oldu, hücuma destek verdi. Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki orta alandaki o doğru üçlüye Samsunspor maçında da görev verdi. Torreira adeta bir atom karınca gibiydi. Lemina, orta alanda yaptığı baskı ile Samsunspor'un hücumcularına göz açtırmadı. Sara çok çalıştı ama hâlâ eski Sara değil. İkinci yarıda Osimhen'in 'al da at' tadındaki pasına o kadar kötü vurdu ki… Galatasaray dünkü maçı orta saha gücüyle kazandı bir anlamda. Çünkü maç boyunca orta alanda üstünlük hep Galatasaray'daydı.
Hakem Ozan Ergün'ün ilk yarıda Eren Elmalı'ya gösterdiği bir sarı kart vardı ki, inanılır gibi değil. Eren, rakibine dokunmadı bile. Bu nasıl bir sarı kart! Bu arada Eren Elmalı da müthiş oynuyor. Çok formda. Galatasaray'ın süper golcüsü Osimhen dün yine çok büyük oynadı. Sadece gol atmakla kalmadı, topun olduğu her yere adeta kendini ışınladı. Rakip savunmayı dağıttı, ikili mücadeleleri hep kazandı. Takımını atağa kaldırdı. Servis yaptı. Gözlerimizin pasını sildi Osimhen! Ligde 21. golünü attı. Sakatlık sonrasında yavaş yavaş ritmini bulan Yunus Akgün de Samsun'da harika bir vuruşla gol perdesini açtı. 1 gol, 1 de asistle galibiyetin mimarı oldu Yunus...
Şampiyonluk yarışında zorlu viraja girilirken, Galatasaray, Samsun'dan altın değerinde bir üç puanla döndü. Güçlü oyunla gelen galibiyet, Galatasaray adına çok anlamlıydı. Duraklama dönemini çok az kayıpla geçen Galatasaray için Samsun'da tekrar yükseliş dönemi başlamış oldu. Çünkü takımın omurgasını oluşturan oyuncular, mayıs ayı yaklaşırken tekrar form tutmaya başladı. Bu da Galatasaray adına şampiyonluk belirtilerinden biri oldu. Samsunspor'da ise hem oyun olarak, hem de sonuç olarak düşüş devam ediyor!
REHA KAPSAL – HAFIZA!
Ligin boyunun iyice kısaldığı, her maçın zor ve telafisinin olmadığı haftalarda şampiyonluk yarışında Samsunspor deplasmanında tek hedef, Galatasaray için 3 puandı. Oyuna Samsunspor daha iyi başlasa da sarı kırmızılılar kalitesi ile öne geçmesini bildiler. Topa sahip olarak oynayan ve set hücumu yapan Galatasaray, topu rakibine bırakarak yalnız kontratak ile gol arayan Samsunspor'du. İlk yarı daha baskın taraf sarı kırmızılılar olsa da onlar da üretkenlikte sıkıntı çektiler. Bunun en büyük nedeni hücumda konumlanmaları ve hareketliliği iyi değildi.
Bu da üçüncü boş oyuncuyu bulmakta sıkıntı yaşamasına neden oldu. İkinci yarının başında Osimhen'in attığı gol, ilk yarıda yapılmayan üçüncü boş oyuncunun bulunması açısından organize olarak atılması çok doğru hücum aksiyonuydu. Bu golle Galatasaray, maçın fişini çekmiş oldu ve sonraki bölümde aktif dinlenme yaparak hem topu hem de oyunu kontrol ederek süreyi eritip zor geçmesi beklenen bir deplasmandan üç puanla dönmesini bildiler. Galatasaray'ın en büyük özelliği galip gelmesi gereken maçı kazanmasını bilme beceresini göstermesi ve böyle bir hafızaya sahip olması.
LEVENT TÜZEMEN – AKILLI VE DİKKATLİ OYNADI
Hafta içinde psikolojik baskı altında kalan G.Saraylı futbolcular, Samsun'da sakin, akıllı ve dikkatli oynayarak galibiyete ulaştı.
Samsunlu futbolcular, 11 kişi kalelerine kapanıp G.Saray'ın hücuma çıkarken yapacağı pas hataları ile kontratak golü aradılar.
Davinson, Abdülkerim savunmayı sakinlikle ve başarı ile yönetirken Samsun'a hızlı hücum yapabilecek fırsatları vermediler.
Tesadüfe bakın G.Saray ilk iki isabetli şutunda iki gol buldu. İlkinde atağı Osimhen başlattı, Samsun defansına sinsice yaklaşan Yunus golü attı. İkinci yarının başında Yunus'un 'al da at' diye verdiği pası Osimhen köşeye kadife bir vuruşla gol yapıp G.Saray'ı zihinsel olarak rahatlattı.
2-0 sonrası oyunun kontrolünü eline geçiren Galatasaray hücum zenginliğini de yakaladı ama Sara'nın yetersiz performansı sonucu iki net pozisyonu gol yapamadı.
Oyunun genelinde topa hakim olan, ayağa isabetli pas yapmaya özen gösteren, telaş ve panikten uzak duran Galatasaraylı oyuncular kazandıkları 3 puan ile şampiyonluk yarışındaki haftaları kendileri adına kısalttılar.
G.Saray, 7 haftada 6 maç kazanırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Torreira yine Galatasaray'ın orta alandaki dinamosuydu, Lemina uyarılmış olacak ki basit oynamaya çalıştı, gereksiz çalımlar atmadı.
Yeni dünyaya gelen Simon, babası Sanchez'e öyle bir mutluluk vermiş ki Kolombiyalı yıldız stoper G.Saray'ın sahadaki beyni gibi oynadı.
Oyunu geriden etkili kurdu, baskıyı hissettiği anda ayağındaki topu ya Muslera'ya verdi ya da taca attı!
G.Saray, bu galibiyetle sadece moral bulmadı 'Samsun'da takılır' düşüncesi içindeki Fenerbahçe'nin de planlarını bozdu.
MUSTAFA ÇULCU – PENALTI VERMELİYDİ
Samsun'da ilk yarıyı önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya da golle başladı rahatladı ve oyunu kontrolüne aldı. Zor bir deplasmandan daha galibiyetle ayrıldı.
Ozan Ergün, bu sezon parlayan, boylu poslu hakemlik kumaşı olan yeni nesil hakemlerimizden.
Kadro derinliği olmayınca hata yapsalar da Süper Lig'de maç verilerek yetiştiriliyor. Faullerde, kartlarda hataları var. Deneyim ve zamana ihtiyaç var.
Maçın hemen başında taç atışında havadan inen top Samsunsporlu Drongelen'in sol koluna temas ediyor. Oyuncunun kolları genişlemiyor, topa gitmiyor, yer alma esnasında doğal adımlama koşu halinde iken kol olması gereken yerdeyken top geliyor.
Devam kararı doğru.
Samsunspor'un attığı golde Holse santimlerle VAR'dan ofsayt ve gol iptali geldi. Yardımcı golü vermişti!
Hani teknolojiye inanmayanların lehine olan bu çok ince ofsayt gol iptaline acaba ne diyecekler?
Torreira-Drongelen mücadelesinde Galatasaray penaltı bekledi. Üstte bir şey yok, lakin aşağıda ayakların işlevi Torreira'yı bozuyor düşürüyor sahada hakem penaltı vermeliydi. Eren'e çıkan sarı karta katılmıyorum. Temas yok çünkü.
Holse süsledi hakeme yedirdi.
Sarıdan eminsen Eren'in yüz yüze sana olan tepkisinde hakem olarak ezilmemelisin. Demek ki sen de gösterdiğin sarı karta inanmıyorsun!
Osimhen'in topsuz alanda Drongelen'in yüzüne yaptığı ellerin illegal kullanımına sarı ve aleyhine endirekt vermeliydi oralı bile olmadı.
Emre-Sara mücadelesinde Emre elle bilerek oynuyor lakin pozisyon ceza alanı dışında hakemin görüşüne kapalı kaldı o da zaten göremedi. Sallai-Drongelen ikili mücadelesinde Drongelen'e çıkan sarı doğru ama Sallai kolunu silah gibi kullanılmadı kırmızı olmaz rakipte kan var Sallai'ye mutlak sarı çıkmalıydı.
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